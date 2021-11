Bárbara Farrat a otras madres de niños del 11J: No se queden calladas

Bárbara Farrat Guillén, madre del menor Jonathan Torres Farrat de 17 años y preso desde las protestas del 11J, convocó a otras mujeres en su situación a no quedarse calladas.

La madre denunció que tanto ella como su hijo, preso en la cárcel Jóvenes de Occidente, se encuentran bajo acoso por parte de la seguridad del estado. “Allá fue uno de la seguridad del Estado a amenazarlo para que me dijera que dejara las redes sociales, a hacerle preguntas sobre mí, lo asustaron bastante”, dijo la madre en referencia al menor.

“Incluso el martes que fue la visita y había uno de la seguridad del Estado chequeando la visita del niño… las dos horas de visita él no se movió ahí”, agregó.

Jonathan fue detenido el 13 de agosto en su casa. En la ficha de detenidos y desaparecidos elaborada por el grupo de trabajo Justicia11J se aclara que “fueron a buscarlo a casa supuestamente para una entrevista y no lo liberaron”.

Desde entonce el adolescente, recientemente convertido en padre a pesar de sus 17 años cumplidos el mismo día que estallaron las multitudinarias protestas antigubernamentales en Cuba, está tras las rejas.

La plataforma encargada de documentar las detenciones arbitrarias aclara además que a Torres Farrat “le negaron Habeas Corpus y cambio de medida cautelar de prisión provisional. Es hipertenso, dependiente de enalapril”, y estuvo meses sin que le permitieran acceder a sus medicamentos.

“Mi hijo está enfermo, mi hijo padece hace dos años de la presión y de tantas presiones altas me mi hijo tiene afectado el corazón. Gracias a todas las entrevistas, a que no me callado desde el primer momento que lo tenían en instrucción, gracias a esto yo logré que le pasaran el medicamento porque ni el medicamento se lo querían pasar al chiquito, entonces ¿qué justicia hay?”, detalló Farrat Guillén.

La madre estuvo presente cuando se llevaron al chico para la estación de Acosta, donde inicialmente estuvo detenido, pero nunca imaginó que arrestaran a su hijo. “Se lo llevaron para una entrevista y me lo están acusando de atentado, desorden público y propagación de epidemia”, dijo a CiberCuba y aclaró que aún no hay petición fiscal en su caso. En el momento del arresto, le informaron que sería una conversación de media hora y que no había necesidad que acompañara a su hijo a la policía.

“En la unidad de Acosta, donde estuvo 15 días de instrucción, un oficial en los interrogatorios me le dio una galleta [bofetada] al niño”, dijo la madre quien en su momento denunciara el hecho en las redes sociales a las que ve como único recurso al que apelar ante la indefensión que padece en Cuba.

Su hijo también denunció en prisión. “Dijo que quería hablar con él jefe de la unidad porque él es menor de edad y entonces lo que hizo fue que lo metió en una oficina con el aire acondicionado a todo volumen esperando a que el niño solo se le bajaran los humos; tanto que a las 24 horas el niño se me estaba congelando y le dijo que él no quería ver políticos de ninguna unidad que por favor que lo único que le pedía que lo sacaran de ahí”, cuenta la madre.

De la unidad de Acosta lo trasladaron a Jóvenes de Occidente, prisión conocida como Manto Negro donde comparte barrotes con adultos, por un video en posesión de la policía donde se ve al chico lanzando una piedra durante la manifestacion.

“Mi hijo es verdad que sale en los vídeos tirando una piedra, pero era porque había cientos de policías para agrediéndolos a ellos. Incluso el instructor de Acosta cuando me enseña el video de mi hijo, para poderme enseñar la prueba de que mi hijo estaba tirando una piedra primero me tuvo que enseñar a los oficiales tirándole piedras a él”, dijo Farrat Guillén.

“Aquí hubo tiros por parte de la policía, conozco vecinos míos que tuvieron heridas de bala… que justicia puede haber en este país que por tú defenderte porque eres un ser humano, igual te metan preso y te acusen de un montón de delitos y siendo un niño”, cuestiona la madre.

La joven teme que dejen a su hijo “que se pudra por el tiempo que a ellos les de la gana” en la cárcel a manera de escarmiento, porque según el abogado que lleva el caso, no tienen suficientes pruebas para procesarlo. Desde su lógica, ello explica el por que no existe una petición fiscal aun, a pesar de que si existe un expediente donde se le acusa de varios delitos en relación al 11J.

A Farrat le preocupa además que a su hijo no lo ha valorado un cardiólogo ni le han monitoreado su presión arterial desde que fue detenido. “Ellos no están jugando solamente con la libertad de mi hijo, están jugando con la vida de mi hijo, por eso que estoy haciendo el ayuno de 24 horas, de 48 horas, el que sea necesario porque es la salud de mi hijo, es la vida la que está en juego”, dijo.

Por último, se dirigió a las madres que están en su situación, y que superan el medio millar, a juzgar por los más de 600 presos del 11J documentados hasta este momento. De ellos, 14 son menores de edad.

“A las madres cubanas, que luchen, que no se queden calladas porque ellos [los hijos] dependen de nosotras. Siempre va a haber alguien apoyándolas porque desde el primer instante que yo empecé esta lucha a mí me sobra el apoyo”, dijo y agradeció a los que se han solidarizado con su situación.