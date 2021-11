Gobierno desaloja a animalistas del local que usaban como refugio en Güines

Animalistas cubanos Foto © Facebook / Gabriela Fundora Gutiérrez

Un grupo de animalistas cubanos que había conseguido habilitar un local abandonado de Güines como refugio para perros abandonados fue notificado por las autoridades de que debían desalojarlo, informaron varios de los defensores de los animales en Facebook.

"Nuestro municipio Güines ha tenido el privilegio de ser pionero en todo el territorio pues cuenta con un Refugio para Animales. Lugar que ha sido hogar de muchos perritos (hoy rescatados y dados en adopciones responsables) que vagaban en las calles o en el peor de los casos eran abandonados por sus dueños; llegan sucios, enfermos y con miedos. Sus vidas han cambiado y las nuestras también, nada comparado con ese amor desinteresado y agradecido", escribió la activista Gabriela Fundora Gutiérrez

"Hoy nos llega la noticia de que debemos abandonar el local mañana a las 8:00 am pues pertenece al INDER", añadió.

"Contamos actualmente con 10 perritos que no tendrán hogar algunos ya ancianos y otros bajo tratamiento. Hacemos un llamado a todo aquel que desee colaborar con hogar temporal o que conozca de algún local que pueda ser útil para esta labor", pidió Fundora.

En febrero, varios animalistas habían pedido ayuda para rehabilitar un local, aparentemente abandonado, que se encontraba en pésimo estado.

Ahora, tendrán que llevarse los perros a otra parte.

"Con su esfuerzo lograron arreglar este lugar y brindarle ayuda a muchos animalitos enfermos, ancianos y cachorros abandonado. Hoy aplastaron sus sueños. Yo me pregunto por qué destruyen las ideas de personas nobles, ojalá las calles de nuestro país se llenaran de jóvenes con su actitud que solo quieren construir, crear, ver florecer un mundo mejor y en armonía con la naturaleza y los animales", escribió otra defensora del refugio, Yenney Caballero.

Varios de los defensores cubanos de los animales están ahora en busca de hogares temporales para las mascotas.

"No me importa que me digan 'el loco de los perros'. Seré un loco pero feliz y con un orgullo propio. Yo amo mi labor. Nada ni nadie nos va a detener", escribió otro de los miembros del grupo, Alberto Luis Grus.

En enero pasado, tras numerosas presiones y protestas, las autoridades cubanas emitieron un decreto que contempla las infracciones cometidas en las actividades relacionadas con la sanidad animal, las medidas aplicables a los infractores y la autoridad facultada para imponerlas.

El Decreto 20 / 2020 “Contravenciones de la medicina veterinaria” fue publicado en la Gaceta Oficial Nº 11, del 29 de enero de 2021 y resulta de aplicación para “las personas naturales y jurídicas nacionales o extranjeras y de obligatorio cumplimiento en todo el territorio nacional”.

En abril, el gobierno cubano hizo público el Decreto Ley No. 31 sobre el Bienestar Animal, respondiendo así a presiones mantenidas de la sociedad civil para implementar herramientas legales en defensa de los animales.