Cubanos crean grupo en Facebook para denunciar fosas de aguas negras en Santiago de Cuba

Fosa desbordada en un reparto de Santiago de Cuba Foto © Facebook

La reciente creación del grupo de facebook “TURISMO POR ALCANTARILLADOS DE SANTIAGO DE CUBA” ha sacado a relucir el depauperado estado de las calles y la ineficiencia de los servicios comunales en esa provincia.

Creado el pasado 20 de octubre, el grupo que ya cuenta con 1494 miembros hace una radiografía de la situación de insalubridad de la ciudad y denuncia decenas de fosas desbordadas.

Algunas se encuentran en el reparto Martí, donde los vecinos aseguran que "no hay un lugar que no vierta caca". Asimismo afirman que la situación "es viejísima" y no se resuelve.

Grupo de Facebook TURISMO POR ALCANTARILLADOS DE SANTIAGO DE CUBA

En igual situación está la zona llamada Micro 7, por cuyas calles corre un río de heces fecales.

“Nos hacen llegar estas imágenes vecinos de Micro 10, en el distrito José Martí. Dicen que la peste se siente desde muchos metros”, expresa otro post del pasado 8 de noviembre.

También en Micro 7 hay un semiinternado estudiantil de donde brotan aguas "podridas y pestilentes".

Una fosa destapada está, asimismo, en la entrada de la fábrica de gases industriales del Caney, donde se produce el oxígeno medicinal.

La situación empeora en otras zonas como el Puente de Marimón, Micro 9 y Mariana Grajales.

Santiago de Cuba, posee alrededor de 73 barriadas marginales, las cuales carecen de aceras y alcantarillados, y poseen un sinfín de problemas que se agudizan y dejan a sus habitantes sorteando diariamente el fango y las aguas negras acumuladas en las calles.

Las denuncias apuntan a que las autoridades y organizaciones que supuestamente deben velar por la solución de estos problemas hacen caso omiso a los reclamos y necesidades de los vecinos. En declaraciones a CiberCuba hace un año un vecino de Santiago de Cuba dijo que en varias ocasiones habían dirigido quejas al Gobierno Municipal y Provincial, pero no habían recibido respuestas: “ni el delegado, ni el presidente de CDR (Comité de Defensa de la Revolución), ni nadie nos responden, ¡vivimos aquí en el fango!”, exclamó.