"Una suciedad tremenda": Cubana denuncia aguas albañales inundando una calle con escuela y círculo infantil

Una cubana publicó esta semana un video en Facebook que se viralizó con miles de visualizaciones, en el que denuncia cómo aguas albañales inundan un extenso tramo de una calle en la Isla, en la que radican, preocupantemente, instituciones educativas para niños.

"Miren cómo está esto. Es desde aquí hasta allá toda la calle, inclusive hay un círculo en esa cuadra y una escuela secundaria y todo eso, hasta allá, está lleno de agua albañal. Es una suciedad tremenda. Miren esto", dice la mujer en el reel, publicado bajo el perfil La negri cubana.

La denuncia generó comentarios y decenas de reacciones de cubanos que reconocen la situación como algo cotidiano y extendido a todo el país, no como un hecho aislado. Los internautas respondieron con una mezcla de indignación, ironía y resignación. "Eso ya no es extraño, Cuba completa está así, seguro es el bloqueo", escribió un usuario con sarcasmo. Otro fue más directo e invocó al presidente de la república: "Díaz-Canel ponte para esto y deja lo otro". Un tercero advirtió sobre las consecuencias: "Dios mío, por eso tantas enfermedades".

Varios comentaristas confirmaron que el problema se repite en sus propias comunidades. Un usuario de Las Tunas escribió que circulan esas aguas negras con fetidez y millones de bacterias alrededor de círculos infantiles, escuelas y población. Otro señaló que Guanabo lleva "más de 25 años así y para nadie es importante".

Uno de los testimonios más reveladores fue el de un internauta que relató haber vivido 24 años junto a un salidero pestilencial en Luyanó, La Habana, desde 1972: "Solo se detuvo de correr cuando en los años 90 dejó de haber agua corriente. Las cosas del comunismo y no del bloqueo".

El video refleja una crisis estructural que el régimen cubano lleva décadas sin resolver. Un bajo por ciento de la población cubana está conectada a un sistema de alcantarillado funcional, según datos de investigadores. Las tuberías obsoletas, la falta de mantenimiento y los apagones crónicos que paralizan las bombas de agua han convertido los salideros de aguas negras en una constante en barrios de La Habana, Santiago de Cuba, Las Tunas, Holguín, Matanzas y otras provincias.

Las consecuencias sanitarias son graves y documentadas. Un brote de hepatitis A en Cienfuegos afectó a miles de personas en 2024 por mezcla de aguas residuales con agua potable. En enero de 2026, pacientes del Hospital Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba denunciaron aguas residuales filtrándose bajo sus camas. La encuesta nacional MICS7, realizada con UNICEF desde noviembre de 2025, detectó por primera vez E. coli en hogares cubanos, reconociendo oficialmente una crisis que el gobierno había minimizado durante años.

En 2025, más de 860,000 cubanos fueron afectados por escasez de agua, y en abril de 2026, 300,000 personas en Matanzas seguían sin abasto estable de agua potable, según datos del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.