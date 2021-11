Joven cubano relata desde la cárcel abuso policial tras detención por el 11J

El joven cubano Luis Armando Cruz Aguilera relató desde la cárcel el abuso policial que sufrió tras su detención por participar en las protestas del 11J en La Habana.

En declaraciones al canal de YouTube La Familia Pérez, que conduce el actor Roberto San Martí, contó desde la cárcel del Combinado del Este cómo fue golpeado por las autoridades cuando tras haber sido detenido por manifestarse pacíficamente el 11 de julio último en la capital del país.

Cruz Aguilera, de 21 años, refirió que reside en el barrio de Santa Amalia, en Arroyo Naranjo, y que se encuentra preso a la espera de un juicio con la petición fiscal de 18 años por el supuesto delito de desorden público.

“Yo hice lo que sentía y salí a protestar en Mantilla. Nos tiraron piedra, espray y así siguieron hasta que llegamos hasta 10 de Octubre y Vía Blanca, donde estaban los camiones especializados y los perros. Muchas gente se fue y nos quedamos un pequeño grupo y cuando me arrestaron me llevaron para una unidad del DTI que le dicen El hueco”, recordó Cruz Aguilera.

En esa unidad, dijo, le enseñaron unos videos y le comentaron que si los ayudaba le iban a dar una oportunidad. “Les dije que no iba a hablar de nadie y de ahí me trasladaron para 100 y Aldabó”, expuso, además.

Contó también que en esa unidad policial estuvo retenido 39 días y después de eso lo trasladaron para la prisión conocida como Jóvenes del Cotorro. “Ahí daban unas mano de golpe criminales”, denunció.

“Ahí cuando bajabas del camión, te hacían un cordón [policial] por la derecha y otro por la izquierda y el oficial Sandy, quien era el que estaba al frente de eso ahí, era el que mandaba a que te cayeran a golpes cuando pasabas esposado. Tenías que pasar obligado por el medio de eso. Nos golpeaban con tonfas, con las botas, con todo”, detalla sobre el abuso policial.

Igual apuntó que lo acusan de “desorden público”, con una petición fiscal de 18 años de privación de libertad.

“Yo no hice nada para lo que ellos están pidiendo. Yo solo me manifesté, protesté y me subí arriba de la patrulla que volcaron en las protestas. Pero no la viré, porque ya estaba así. Yo sí me subí, pero de ahí en fuera, no hice nada más”, concluyó Cruz Aguilera en sus declaraciones vía telefónica al youtuber San Martín.

La detención de este joven está registrada entre las 1284 encarcelaciones documentadas por la organización defensora de derechos humanos Cubalex.

Cruz Aguilera es uno de los más de 600 cubanos que permanecen aún en prisión por manifestarse el 11J sin que se le haya hecho juicio y con una de las peticiones fiscales de condena más altas.

Según Cubalex, la fiscalía de La Habana le pide 18 años de privación de libertad por el presunto delito de sedición y por considerarlo parte del grupo que volcó la patrulla en la Calzada de 10 de Octubre.

En su petición fiscal se refiere que son "civilmente responsable por serlo penalmente, en tanto deberán resarcir de forma solidaria a la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del municipio Diez de Octubre en la suma de 4523.89 CUP por los daños que le ocasionaron a la patrulla 1024".