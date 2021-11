Saily González apoya iniciativa de recaudar fondos para presos políticos cubanos

La activista y emprendedora cubana Saily González, una de las moderadoras de Archipiélago, expresó este lunes en redes sociales su apoyo a una iniciativa de la familia del preso político Andy García de recaudar fondos para las personas privadas de libertad por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio en el país.

"Si algo quedó claro el 15 de noviembre es que esta lucha tiene que ser de todos y tiene que nacer también desde la propia iniciativa individual", señaló González, quien contó en una transmisión en vivo en Facebook que fue en un encuentro con los jóvenes Roxana García Lorenzo y Jonatan López Alonso, hermana y cuñado de García, respectivamente, que conoció la idea de sumar este apoyo.

La defensora de Derechos Humanos refirió que García y López le explicaron que cada quince días su familia lleva a Andy García un módulo que, sobre todo, incluye alimentos y cuesta unos 2,000 pesos cubanos. Algo que les hizo preguntarse qué pasaba con los presos políticos que no contaban con familias capaces de ofrecerles ayuda, que no habían recibido "un saco", que es el nombre por el que se conocen dichos envíos.

Hasta el momento, la organización Justicia 11J, en coordinación con Cubalex, ha registrado 1,292 detenciones como resultado de la represión de las protestas del 11 de julio. De ese total, continúan en prisión 673 personas, aunque muchas de las que fueron excarceladas esperan juicios en arresto domiciliario. Las penas que ha pedido fiscalía llegan hasta 30 años de privación de libertad, en los casos de presuntos delitos de sedición.

No obstante, González dijo que apoyar a los presos políticos no se trataba únicamente de ofrecer comida sino de mostrar el apoyo que pueden recibir desde afuera, no solo de sus familiares, para que sepan que hay personas que no les olvidan y que "hay toda una comunidad de cubanos que sí marcharon por ellos" el pasado 15 de noviembre en Cuba y el mundo.

Saily González precisó que es importante que la recaudación se haga entre cubanos directamente, y no mediante a la solicitud de fondos a organizaciones internacionales, para evitar que el régimen intente descalificar esa movilización de ayudas y recursos por los orígenes de sus financiamientos; aunque reconoció que ello puede implicar seguir las reglas de la dictadura.

En otro momento de su directa, la emprendedora solicitó a sus seguidores que se sumaran a la convocatoria a participar en una jornada en defensa de los derechos humanos, que realizará el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebra el 10 de diciembre.

"Los invito a que realicemos, dentro y fuera de Cuba, todas las acciones posibles, de orden cívico y no violento a favor de los derechos humanos", declaró Ferrer, según pudo escucharse en un mensaje de voz que mandó desde una cárcel en Santiago de Cuba, pues desde el 11 de julio se encuentra encarcelado.