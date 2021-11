Contrata tus seguros médicos en Estados Unidos con MBTax & Insurance

MBTax & Insurance Foto © MBTax & Insurance

En la actual temporada de seguros médicos en Estados Unidos puedes contar con el soporte de una empresa familiar, fundada por mujeres emprendedoras cubanoamericanas: MBTax & Insurance.

La compañía creada por María Pérez (Lulú) y su madre Milagros López, garantiza un seguro médico ajustado a los intereses del cliente, para enfrentar todo lo que pueda acontecer en el nuevo año. Estas emprendedoras están especializadas además, en impuestos personales y corporativos.

¿Cómo surge la idea de crear este negocio familiar?

Yo (Lulú) era manager en una compañía donde aprendí a tratar directamente con el público y a dirigir un equipo. Me iba bien, pero sentía que faltaba algo. Un día encontré un anuncio en que buscaban asesores para seguros. Me especialicé en esa área y descubrí que me gustaba ayudar a las personas a resolver sus problemas en cuanto a seguridad financiera.

Mi madre se licenció en contabilidad en Cuba. Al llegar a Estados Unidos trabajó en varias empresas en gestión económica. Era contadora, de forma autónoma, para algunas compañías y hacía impuestos personales. Decidimos unirnos para emprender un negocio propio. Así fue como abrimos nuestra pequeña oficina y en menos de un año mi hermana (Yanexi de la Paz) se sumó también al proyecto.

¿Qué es MBTax & Insurance?

Es una empresa familiar, radicada en Estados Unidos, específicamente en Miami, Florida, que ofrece servicios de contabilidad, impuestos y seguros de todo tipo.

Ayudamos a nuestros clientes a aumentar su flujo de caja y disminuir sus obligaciones tributarias. Mejoramos el control de sus finanzas para que puedan tomar decisiones oportunas desde el punto de vista económico.

¿Los seguros médicos en Estados Unidos pueden incidir en mis impuestos?

Los seguros médicos en Estados Unidos están estrechamente relacionado a los taxes o impuestos que se declaran cada año. No explicar bien los ingresos en la aplicación oficial (ya sea indicando más o menos cantidad en los datos) puede perjudicar al cliente tanto a la hora de tener un buen seguro como al momento de pagar un excedente al Internal Revenue.

Nuestra empresa ofrece a los clientes la garantía de que no tendrá ese tipo de problemas, porque analizamos personalmente cada caso. Somos profesionales de ambas ramas, seguros e impuestos, lo que no es usual aquí.

¿Está vigente la temporada de seguros médicos en Estados Unidos?

Todos los años las compañías de seguros hacen mejoras y cambios en sus servicios. En 2022 continúan los rewards o programas de recompensa. La temporada de inscripción termina el 15 de diciembre, aunque las personas pueden inscribirse hasta el 15 de enero.

Sin embargo, es importante hacerlo con tiempo. Mucha gente no usa los programas de recompensa quizás porque no sabe cómo hacerlo. Solamente por escoger su médico primario y llenar una encuesta, pueden recibir determinada cantidad de dinero para que lo usen en lo que deseen. Es una manera de incentivar a que chequeen su salud.

¿Puedo complementar un plan de salud y recibir pago en efectivo?

Sí, siempre recomendamos complementar un plan de seguro médico con un plan suplementario. De esta forma, según el caso, por una hospitalización la persona puede recibir pagos en efectivo.

Mucha gente se acuerda de aplicar para un seguro cuando desafortunadamente le pasa algo. En ese momento poco se puede hacer, ya que el seguro médico en Estados Unidos toma efectividad el día primero del siguiente mes.

Cómo contratar los servicios de MBTax & Insurance

Las personas que deseen contratar nuestros servicios solo deben comunicarse por el teléfono 786-797-8188 o pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales.

Las oficinas de la empresa están en una zona muy céntrica de la ciudad, en la 8660 West Flagler St Suite 202, Miami, Florida 33144.

Qué otros servicios puedo contratar con MBTax & Insurance

Ofrecemos todo tipo de seguros, de salud, de auto, de planes de retiro, seguros comerciales. En la parte de impuestos llevamos tanto los taxes personales como la contabilidad a empresas.

Mantenemos los libros de contabilidad de nuestros clientes actualizados, así como sus estados financieros mensuales, trimestrales y anuales. También ofrecemos servicios de notarización e inmigración y asesoramos sobre el mejor seguro médico en Estados Unidos para tu situación personal.

En MBTax & Insurance nos importa más que vender nuevos servicios al cliente, inculcar educación financiera. Esto es vital para el desarrollo personal y profesional.