Joven holguinero detenido el 15N: La revolución traicionó a los jóvenes

“Nosotros no hemos traicionado a la revolución, la revolución traicionó a los jóvenes, porque los dejó sin un futuro, sin una esperanza”, dijo Yunier Gómez Morgado a funcionarios partidistas que le advertían sobre las consecuencias de participar en el 15N; antes, durante y después de esa fecha el joven soldador ha estado bajo acoso y detención, según manifestó a CiberCuba.

La comitiva oficial, integrada por la delegada de la circunscripción y dos presidentes de CDR de la zona, se dirigió a la vivienda materna de Gómez Morgado el pasado 11 de noviembre en la comunidad holguinera de El Guarro, donde radica el taller de soldadura del joven, para impedir el ejercicio de un derecho constitucional, declarado ilegal por las autoridades cubanas. El encuentro fue capturado en video.

La delegada, antigua oficial de prisiones y actualmente oficial de inmigración del Aeropuerto Internacional “Frank País” de Holguín, le recuerda a Gómez Morgado que aunque “tú no votaste por mí, alguna familia tuya habrá votado por la delegada”, aludiendo a la ingratitud del joven por su gestión. El soldador le explica que él no vota por nadie y ella insiste en que ha ayudado a la familia del joven y le recuerda que tiene salud gratuita.

“Tus abuelitos fueron beneficiados cuando el ciclón, yo les busqué unas planchas de fibro, porque estaban deprimentes”, dijo la funcionaria recordando que la tía de Gomez Morgado se había atendido gratis en el hospital, a lo que el joven respondió mencionando que la ayuda a sus abuelos fue mínima y que debía regalos al personal médico en cada consulta.

“La mayoría de los jóvenes en este país no ve un futuro, no ve un logro, por eso hay tanto delincuente robando”, dijo Gómez Morgado. Lo anterio lo atribuyó a que no se ha brindado “un futuro sostenible a una juventud que está creciendo, y por eso en la última huelga los que más participaron fueron jóvenes”, precisó en referencia a las multitudinarias protestas del 11J en las que también participó.

“No salgo a incitar a nadie a una huelga, simplemente vino el papel a mí, y lo firmé, lo apoyo y lo mantengo”, agregó el joven quien fuera detenido horas más tarde y recluido en Instrucción Penal de Holguín del 14 al 16 de noviembre, según sus declaraciones a CiberCuba.

En los días previos al 15N varios promotores de la marcha cívica recogieron firmas en los barrios como muestra de apoyo a la iniciativa. Algunos de esos nombres figuraron en los listados entregados en los gobiernos locales para respaldar la notificación de intención con vista a la marcha pacífica.

Otros nombres, no incluidos en las notificaciones oficiales, fueron agregados a un listado más numeroso publicado por la plataforma Archipiélago, promotora de la marcha, para mostrar el apoyo a la iniciativa. Gómez Morgado ocupa el número 1391 en este último listado.

En el video, el cuentapropista señala que ya el día anterior lo había amenazado un oficial del MININT por el mismo motivo. También admitió no estar afiliado a ningún partido opositor y que nadie le paga por decir lo que piensa ni por oponerse al régimen cubano.

“Yo, como delegada, y ellos como presidentes venimos y te decimos las consecuencias que te puede traer. Ya te aconsejamos, imagínate que soy tu mamá que te aconseja, que te dice no camines por ahí que te vas a caer en un pozo”, se escucha decir a la delegada apelando a la condición de cuentapropista y a la apariencia física del joven para que desistiera de marchar el 15N.

“Tú eres cuentapropista y no eres de los que vive mal, y estoy segura que no comes mal; eres muy bonito, hazte la idea que nosotros venimos a aconsejarte”, dijo la delegada.

Datos de Cubalex apuntan a unas 80 personas hostigadas y detenidas durante la jornada cívica del 15N en Cuba convocada para llamar la atención sobre los más de 600 presos políticos en cárceles cubanas, la mayoría relacionados con las manifestaciones del 11J.

Desde finales de septiembre la plataforma Archipiélago comenzó a notificar a intendencias y gobiernos locales en varias provincias del país de la intención de realizar una marcha pacífica el 20 de noviembre.

El gobierno respondió con la militarización del país, al declarar hasta ese día la jornada nacional de la defensa. Seguidamente, la fecha de la marcha fue adelantada para el 15 de noviembre y las autoridades declararon la marcha ilegal, en franca violacion al artículo 54 de la Constitución que reconoce la libertad de manifestación.