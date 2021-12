Rapero cubano El Radikal desmiente que Fiscalía pida 25 años de cárcel por protestar el 11J

Richar Zamora, El Radikal Foto © Facebook / Marthadela Tamayo

El rapero cubano Richard Zamora (EL Radikal), residente en Matanzas, desmintió que la Fiscalía provincial pidiera una condena de 25 años de privación de libertad por su participación en las protestas del 11J.

"Todo fue un malentendido", dijo a CiberCuba el artista urbano a través de un mensaje poco después de publicarse una información que divulgó su amigo Marichal.

Zamora le comentó a su colega que en los casos de la Fiscalía militar las condenas pueden ser de 25 años o más y este pensó que era su situación y divulgó la información, sin ningún tipo de malicia, en las redes sociales.

Tras dar la explicación, Zamora mencionó que aún permanece a la espera de un pronunciamiento de la Fiscalía y su caso se mantiene igual, sin cambios.

"Me gustaría aclarar esta situación para que no se divulgue información errada y los medios independientes no queden como promotores de mentiras", finalizó.

Richard Zamora participó en las protestas del 11J en Matanzas y por eso estuvo detenido en el Combinado del Sur por más de un mes, donde sufrió las consecuencias del maltrato institucional que sufren los presos de Cuba.

Gracias al apoyo que recibió por parte de familiares, activistas independientes y otros raperos de la isla, se visibilizó su situación y le aprobaron un cambio de medida, por lo que espera en libertad un dictamen de la Fiscalía y la fecha del juicio por los supuestos delitos que cometió durante las protestas pacíficas de mediados de año.

No existen cifras oficiales sobre la cantidad de presos que existen en Cuba relacionados con el 11J, pero organismos independientes, como Cubalex contabiliza que más de 600 personas permanecen en la cárcel, de las más de mil que la policía detuvo en un principio.

De esos detenidos, varios son artistas independientes, como Luis Manuel Otero Alcántara, que permanece en prisión desde el mismo día de las protestas.

La comunidad internacional pide al gobierno cubano que libere a todos sus presos políticos, sin embargo, el discurso oficial se niega a reconocer la existencia de detenidos por razones ideológicas