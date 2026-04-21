"Ojalá pase algo que te borre de pronto": El B lanza duro mensaje contra Silvio Rodríguez

El rapero cubano El B (Bian Rodríguez) publicó un tema musical en su perfil de Facebook en el que arremete directamente contra el cantautor Silvio Rodríguez, usando las propias palabras del trovador como arma retórica en su contra.

La canción toma prestada la frase del clásico "Ojalá" de Silvio Rodríguez y la resignifica como ataque frontal: ojalá pase algo que te borre de pronto, necio, a ti y a todo el sinvergüenza que guardó silencio.

El detonante inmediato fue el episodio del 18 de marzo, cuando Silvio Rodríguez escribió en su blog "Segunda Cita": Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio, en referencia a una posible intervención militar estadounidense en Cuba.

Dos días después, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias le entregó formalmente una réplica del fusil AKM y su fusil de combate en un acto oficial presidido por Miguel Díaz-Canel y el general Álvaro López Miera, quien admitió en el propio acto: Esto es solo simbólico.

El gesto fue presentado bajo el concepto de "Guerra de todo el pueblo" y generó una ola de indignación entre artistas del exilio cubano y figuras disidentes, que acusaron a Silvio de ponerse al servicio del régimen mientras activistas y músicos permanecen presos.

Más allá del ataque directo a Silvio Rodríguez, la letra del tema profundiza en la crítica al régimen cubano y su impacto social. El B describe a una población marcada por la escasez y el miedo, “un pueblo deshecho por el hambre y el miedo”, y denuncia abiertamente la represión estatal, incluyendo el encarcelamiento de menores y activistas: “un régimen que amenaza y pone a niños en la cárcel y a activistas que una Cuba libre aspiran”

En su letra, El B apunta directamente al trovador: “un artista exige un arma para defender mentiras”, y sitúa esa postura dentro de un contexto más amplio de crisis social, represión y falta de libertades en la isla.

La canción también evoca a Celia Cruz como símbolo del exilio que nunca pudo regresar: "que Celia Cruz murió sin volver a ver Santo Suárez", y lanza una advertencia sobre cualquier 'indulto' del régimen: "su indulto es un insulto si no sueltan presos políticos".

El tema se enmarca en una escalada de críticas que en las semanas previas protagonizaron otros artistas. El pasado martes, Paquito D'Rivera señaló que Silvio Rodríguez sabe que Maykel Osorbo está preso por cantar y no lo denuncia ante figuras internacionales como Chico Buarque: "Nadie le ha dicho que hay una persona, un premio Grammy preso por cantar una canción que a ellos no les gustó". Ese mismo día, Descemer Bueno pidió que le recuerden a Buarque la existencia del preso político cubano y calificó a Osorbo como nuestro Antonio Maceo de esta época.

Maykel Osorbo (Maykel Castillo Pérez), coautor de "Patria y Vida" y ganador de dos Latin Grammy en 2021 mientras estaba detenido, cumple una condena de nueve años. En enero de este año fue trasladado arbitrariamente a la prisión Kilo 8 en Pinar del Río, donde permanece sin medicamentos ni abrigo adecuado.

No es la primera vez que El B confronta públicamente a Silvio Rodríguez. Ya en 2019 rechazó que el trovador lo representara, acusándolo de actuar calculadamente al oponerse al Decreto 349 solo para desviar la presión popular. Ese mismo año declaró: Ahora vivo en mi palenque, sin Patria pero sin amo.

El rapero cierra el tema con una advertencia que resume el espíritu de toda la canción: "cuando caigan los dictadores, no permitamos que vuelvan como héroes los traidores". La publicación también anuncia un concierto de El B en Miami el 15 de mayo en el Flamingo Theater Bar.