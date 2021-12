Familia de preso político cubano Andy García reclama fe de vida a las autoridades

Rxana García junto a su esposo Jonatan López y su familia en Guamajal Foto © Facebook Jonatan López

"Como nosotros seguimos sin tener una fe de vida, lo que tenemos es la palabra de la Seguridad del Estado, de los oficiales de la prisión de Guamajal, yo voy a seguir diciendo que mi hermano está desaparecido e incomunicado", afirmó este domingo Roxana García, la hermana del preso político Andy García, durante una transmisión en vivo por su perfil personal de Facebook.

La joven, quien se ha convertido en una activista en favor de la liberación de los presos políticos cubanos, al igual que sus padres, esposo y suegro, contó a sus seguidores lo que había ocurrido este sábado en la prisión de máxima seguridad de Guamajal, en Villa Clara, adonde había acudido la familia para exigir fe de vida de García, luego de saber por familiares de otros presos que había sido trasladado de "La Pendiente".

De acuerdo con su testimonio, oficiales del centro penitenciario atendieron a regañadientes y en privado a sus padres y les explicaron que Andy García había sido trasladado a Guamajal como castigo por supuestamente haber realizado una llamada telefónica en un horario no reglamentado y haber sobornado para ello a un oficial.

Sin embargo, la hermana del joven de 23 años, uno de los más de 1200 detenidos por participar en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio, sostuvo que hasta que ella u otro miembro de la familia no converse con él o lo vea y escuche su versión de los hechos, insistirá en que está desaparecido.

García explicó que la decisión de acudir a Guamajal se basó en comentarios que perfiles falsos, conocidos como "ciberclarias" y asociados a la Seguridad del Estado, dejaron en varios de sus posts refiriendo que ese era el sitio en el que se hallaba Andy García. Desde allí se sacaron una foto que compartieron en redes sociales, con ropas blancas, en alusión a la convocatoria de la Marcha Cívica por el Cambio, y expresaron con esa acción su inconformidad con el tratamiento que se le ha dado al manifestante.

"Nosotros vamos a seguir firmes mientras mi hermano esté preso. Vamos a seguir hablando y siendo la voz de él acá afuera. Realmente nada nos va a parar. Sabemos el riesgo que estamos pasando. La Seguridad del Estado y el Gobierno pueden hacer con nosotros lo que les de la gana, estamos preparados. No nos vamos a callar", aseguró.

La activista reveló que ha recibido mensajes intimidatorios de perfiles falsos, pero que no le importa lo que puedan hacer con ella. "Si mañana me cogen presa, si me cogen por la calle y me golpean, yo me siento bien al saber que estoy levantando la voz por mi hermano y por todos los presos políticos que están en la misma situación de mi hermano", señaló.

Además, destacó que siente orgullo por las familias de presos políticos que alzan su voz. "Ver que las familias se levantan para pedir la libertad de sus familiares y hablar en su nombre significa mucho", expresó.

De la misma forma dijo sentirse orgullosa de su hermano por todo lo que ha hecho. "No solamente manifestarse el 11 de julio, sino por todo su comportamiento hasta ahora, que no ha llegado a ningún acuerdo con esta gente y es algo bien difícil". Por ello, reiteró que mientras él esté preso lo seguirá apoyando "hasta el final".

Hasta ahora a la familia de Andy García no le han notificado la fecha de su juicio, pero oficiales de Guamajal le advirtieron que permanecerá en esta prisión hasta ese momento. A finales de octubre, tras salir de una huelga de hambre en prisión, la fiscalía le hizo saber que le pedía siete años de privación de libertad.