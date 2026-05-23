Creador de contenido dramatiza proceso penal de Raúl, con «método comunista usado en Villa Marista»

El creador de contenido cubano José Martínez publicó este jueves en Facebook un reel satírico en versos, de 72 segundos en el que dramatiza, con humor negro e ironía de bisturí, el proceso penal que enfrentaría Raúl Castro si fuera juzgado con los mismos métodos que el régimen cubano aplica a sus presos políticos.

El video llega apenas tres días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos desclasificara, el pasado miércoles, la acusación federal presentada contra el exdictador ante un gran jurado en el Distrito Sur de Florida el 23 de abril de 2026, que le imputa conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses, destrucción de aeronaves civiles y cuatro cargos de homicidio.

Los cargos se refieren al derribo de dos avionetas Cessna 337 de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996, cuando cazas MiG-29 de la Fuerza Aérea Revolucionaria Cubana mataron a Armando Alejandre Jr., Carlos Costa, Mario de la Peña y Pablo Morales sobre aguas internacionales del Estrecho de Florida.

Raúl Castro era entonces ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cargo desde el cual, según la acusación, ordenó o autorizó la operación.

El reel de Martinez arranca con una frase que condensa toda la ironía del ejercicio: «Haga silencio acusado, / que a tantos ha prohibido hablar. / Y no se vuelva a sentar, / mucho tiempo se ha sentado».

A partir de ahí, el guion recorre con precisión parte del catálogo de torturas cotidianas que el régimen reserva para sus opositores: «Lo mantienen esposado, / que ruegue clemencia a Dios. / Y en la celda, solo arroz, / nada de leche ni carne. / Que aprenda lo que es el hambre».

Para la parte de la interrogación, Martínez no necesita inventar nada: «Para la interrogación, / no hace falta innovación. / El método comunista / usado en Villa Marista», dice el reel, en referencia a la sede de la Seguridad del Estado en La Habana, tristemente célebre por el aislamiento, la presión psicológica y las condiciones degradantes que impone a quienes pasan por sus celdas.

El periodista cubano José Luis Tan Estrada, quien denunció haber pasado una semana en Villa Marista, describió la experiencia con una imagen que no necesita adornos: «Masticaba lo mismo una piedra de sal que una piedra en el arroz».

El inventario de condiciones que Martínez aplica ficticiamente a Raúl Castro no es ficción para los más de 1,161 presos políticos que la organización Prisoners Defenders contabilizó en Cuba al cierre de 2024: «Ninguna correspondencia. / Todas sus pertenencias / quedan decomisadas. / Si le llega alguna jaba / que la familia le manda, / la usan como propaganda».

El reel continúa con detalles que cualquier preso político cubano reconocería al instante: «Y no me le den ni un jugo. [...] / Que no cuente con papel / sanitario ni jabón. / Cada día un apagón / que dure 25 horas».

La guinda la pone el remate final, que es también el espejo más fiel de la justicia revolucionaria: «Con respecto a la sentencia.../ tendrá implícita la esencia / de su democracia ufana. / Pregúntenle en la mañana / lo que cree merecer, / pero la sanción va a ser / lo que se nos venga en ganas».

Mientras el video circulaba, el Consejo de Estado y el Parlamento cubano salían en defensa de Raúl Castro, la dictadura de Nicaragua cerraba filas con el acusado y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuestionaba la imputación.

La acusación tiene alcance principalmente simbólico: Raúl Castro, de 94 años, reside en Cuba, no existe tratado de extradición entre la isla y Estados Unidos y el exdictador no está bajo jurisdicción estadounidense. Sin embargo, de ser juzgado, podría enfrentar cadena perpetua por los cargos que se le imputan, junto a los cinco exmilitares cubanos acusados junto a él: Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.