Srta. Dayana estrena 'Bandida' en colaboración con El Uniko

Srta. Dayana y El Uniko Foto © Captura de video YouTube / Señorita Dayana

La popular cantante de género urbano en Cuba, Srta. Dayana, estrenó el tema ‘Bandida’ en el que colabora el reguetonero cubano Luis Alberto Almanza González, más conocido como El Úniko.

“Yo soy mala no, malísima / Ando toa dura, dura. ¡Riquísima! / Tú por mis besos, te mueres / Una bandida pero así me quieres”, dice el estribillo del último tema de Srta. Dayana que, desde su estreno este sábado en YouTube lleva más de 38 mil visualizaciones.

“¡Ay! no me sufras más / con lo que otro goza / No estoy pa’ enamorarme / Ni pa’ ser tu esposa / Siempre te dije claro cómo era la cosa / ¡Pero te gustan tóxica y venenosa!”, dice la letra de una canción de género urbano en la que la cantante cubana invita nuevamente a otro reguetonero a colaborar con ella.

Nacida en Las Tunas el 13 de enero de 1984, Dayana Chávez Victoria ha colaborado con varios de los artistas de género urbano más populares y reconocidos en Cuba, como El Chacal, Jacob Forever, Príncipe, Yakarta, así como Lenier, Yomil y El Dany y El Micha.

Entre sus últimas colaboraciones destaca el tema ‘¡Que se vayan!’ en el que canta junto a Willy Chirino, El Micha, Lenier, El Chacal y Osmani García, pidiendo el fin de la represión y la dictadura en Cuba, y libertad para el pueblo cubano.

Graduada de la Escuela Nacional de Arte (ENA) en la categoría de bailarina de espectáculos musicales, Señorita Dayana es compositora, bailarina y coreógrafa, además de cantante. Ha compartido escenario en Cuba con María Antonieta, Zenaida Armenteros, Mayda Mitchel y Héctor Téllez, entre otros.

Sus colaboraciones con los principales exponentes del género urbano en la isla la han lanzado a la fama y el reconocimiento internacional posicionándose en los primeros puestos en Cuba y Puerto Rico, y gozando de gran popularidad dentro del público latino de Miami donde ha sido muy bien recibida en el Evento de Miami Beach (abril 2019) en el que pudo compartir escenario, entre otros, con Gente de Zona, Carlos Vives, Anuel AA y Farruko.

Señorita Dayana ha logrado ser la única mujer cantante de género urbano que ha logrado posicionarse en lo más alto de las emisoras cubanas por varias semanas consecutivas. En 2017 la artista protagonizó un incidente en un programa de televisión de Miami al abandonar el set luego de que varios presentadores le pedían un pronunciamiento sobre el régimen cubano.

A finales de julio y tras las históricas protestas del 11J en Cuba, la cantante compartió en su perfil de Instagram un vídeo la multitudinaria marcha de cubanos en Washington y las manifestaciones frente a la Casa Blanca y la embajada cubana en la ciudad para pedir la libertad de la Isla.

A través de su perfil en la red social, la artista cubana compartió la grabación en la que se ve a cientos de personas con banderas cubanas y estadounidenses marchando por la capital de Estados Unidos mientras gritan "Patria y Vida".

"¡¡Esta imagen me hace tener fe!! Esta imagen alimenta mi esperanza y quizás la de muchos cubanos dentro y fuera de la Isla!! No sé si será un milagro, no sé si aunque sea por casualidad, pero Cuba necesita un cambio, y ese cambio es YAAAAA!!!", comentó la popular cantante en sus redes sociales.

