Comenzará en España vacunación contra coronavirus en niños de entre 5 y 11 años

Vacuna de Pfizer contra el coronavirus Foto © Wikimedia Commons

Luego de que la Agencia Europea del Medicamento (EMA) validara el uso de la vacuna de Pfizer y BioNTech contra el coronavirus en los niños de entre 5 y 11 años de edad, con una dosis que será un tercio de la que se administra a los adultos, la Comisión de Salud Pública de España aprobó hoy el inicio de la vacunación de dicha población infantil a partir del 15 de diciembre; informó hoy el Ministerio de Sanidad.

El producto, llamado Comirnaty, antes estaba solamente indicado para los niños mayores de 12 años, pero tras el análisis correspondiente de los datos clínicos, las autoridades sanitarias y científicas europeas consideraron segura su administración en menores de hasta cinco años. En este caso, el procedimiento será casi igual que en las personas mayores: dos inyecciones en los músculos de la parte superior del brazo pero con ocho -y no tres- semanas de diferencia entre cada una; decisión que obedeció a la necesidad de "incrementar la respuesta inmune" y garantizar la vacunación de todos los menores de entre 5 y 11 años con al menos una dosis lo antes posible.

La nota de prensa de la institución sanitaria explicó que el fin es "disminuir la carga de enfermedad de este colectivo y la transmisión en el entorno familiar, en los centros educativos y en la comunidad" y destacó "la importancia de proteger a los menores de estas edades no solo de la enfermedad en su faceta aguda, sino también ante posibles afecciones a futuro y frente al síndrome de COVID persistente".

Los primeros viales se espera que lleguen a España el próximo 13 del mes en curso, momento a partir del cual se distribuirán entre las distintas comunidades y ciudadades autónomas, con vistas a iniciar la campaña el mismo día 15.

Según un reporte del diario español El País, Sanidad espera recibir 3,2 millones de vacunas entre diciembre y enero, y calcula que con esa cantidad logre inocular la primera dosis a casi toda la población infantil ubicada en el rango etario de entre 5 y 11 años, que son 3,3 millones. Sin embargo, aún no hay una vacuna aprobada para los menores de cinco años.

"Igual que la quinta ola se propagó con rapidez entre los jóvenes, que por entonces no estaban inoculados, esta sexta lo hace especialmente entre niños. Y, aunque la vacuna no frena por completo los contagios, sí que reduce la capacidad de transmisión, por lo que cuando reciban la pauta completa es previsible que el virus se propague más lentamente (a expensas de lo que suceda con la variante ómicron, aparentemente más transmisible)", argumenta la nota del referido medio.

Actualmente, los menores de 12 años constituyen el grupo de edad con mayor incidencia acumulada de casos de coronavirus en la nación: 412 diagnósticos por 100,000 habitantes, lo cual representa casi el doble que la media de España, que son 248. Ahora con el fármaco las probabilidades de que enfermen disminuirán hasta en un 91 por ciento.

El País también expuso que los especialistas que había consultado sobre este tema "no se mostraban favorables a inocular a los niños", dado el bajo riesgo que presentan de entrar en estado de gravedad en caso de contagiarse, pero que el grupo de expertos que asesora a la Agencia del Medicamento de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) determinó que el beneficio de vacunar a los pequeños es mayor que los riesgos en cualquier escenario. "Cuanto más alta es la curva epidémica, más sentido tiene la vacunación infantil", sostuvo el artículo.

Fernando Rodríguez Artalejo, catedrático de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Madrid citado por El País, señaló que la vacunación infantil es necesaria no solo para proteger a esta población sino especialmente "para frenar la transmisión”. Un criterio con el que coincidió otro experto citado, el epidemiólogo Quique Bassat, miembro de la Sociedad Española de Pediatría, quien resaltó que "el grupo pediátrico es el que tiene mayor incidencia", debido a que están ocurriendo brotes en las escuelas, que es algo que no había pasado antes. "No hay urgencia, pero tenemos demasiados casos y los niños están contribuyendo a la transmisión en el país”, agregó.

El comunicado del Ministerio de Sanidad recordó que, hasta ahora, en España se han administrado más de 76 millones de vacunas contra la COVID-19 y casi el 90 por ciento de la población diana (mayores de 12 años) ha recibido la pauta completa de vacunación. Asimismo, se han puesto más de cinco millones de dosis de refuerzo a personas de más de 60 años o a quienes se vacunaron con Janssen.