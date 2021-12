Captado en cámara robo de cadena cubana de más de 60 mil dólares en joyería de Miami

Una cadena de oro de eslabones cubanos, valorada en más de 60 mil dólares y de más de 4 libras de peso, fue robada de una joyería de la Calle Ocho del suroeste de Miami y la avenida 58.

Las cámaras de vigilancia del establecimiento dejaron constancia del momento en que, pasada la 1 de la tarde del 3 de diciembre, un hombre vestido de azul y con una gorra blanca salió corriendo del lugar con la cadena mientras un cómplice lo esperaba en la puerta.

“Lo que pasó fue que alguien viene, se prueba una cadena, tú se la das, hasta ahí no hay delito porque el está probándose la cadena. Tocan la puerta, las muchachitas no se dan cuenta de que él tiene la cadena del otro lado del mostrador, le abren la puerta, y salen los dos corriendo”, relató Willian Díaz, propietario de la joyería, en declaraciones a America Noticias.

“Como más fácil te pueden robar algo es así”, sentenció.

“En otro tiempo me hubiese dado tristeza, me da rabia”, añadió Díaz, quien precisó que a partir de lo sucedido todo el que entre a su negocio tiene que quitarse la mascarilla.

“La persona que quiera entrar con máscara tiene que ir a la cámara, mirar la cámara, sonreírle a la cámara y después si quiere se pone la máscara”, precisó.

La víctima confesó alivio de no encontrarse en la tienda en el momento del crimen y aseguró ha tomado la decisión de colocar en sus cinco joyerías unas contrapuertas como medida de seguridad para evitar robos.

“Dios sabe por qué no hace las cosas. Yo no estaba aquí y ahora me alegro de no haber estado porque tal vez tiene una pistola, tal vez se pone un poco más complicada la cosa”, indicó.

Willian Díaz hizo el reporte a la policía y espera poder recuperar su cadena que, según asegura, podría venderse en el mercado negro muy rápido por unos 50 mil dólares.

Quien reconozca a los sospechosos puede llamar de inmediato a la Línea de Alto al Drimen del condado de Miami-Dade al (305) 471-8477.

A finales de abril también quedó registrado en cámara el robo de una cadena de oro de eslabones cubanos de oro, en ese caso de 715 gramos y valorada en 20 mil dólares de Amaury Jewelry, en la Calle Ocho. En ese caso, los tres ladrones escaparon en un Chevrolet Malibu de color blanco.