Banda de conciertos de Santiago de Cuba interpreta versión de "Pepas", de Farruko

La banda de conciertos de Santiago de Cuba interpretó una particular versión de la popular y festiva canción "Pepas", de Farruko, que se ha convertido en uno de los hits más grandes de este año, y que también ha generado gran controversia por su contagioso ritmo y su polémico contenido.

La orquesta realizó su actuación en el Parque Céspedes de la ciudad cabecera durante la noche con una veintena de músicos que dieron rienda suelta a la creatividad para llevar esta mezcla de reguetón y música electrónica a la escena clásica.

Sin embargo, un detalle captó más la atención de los internautas que la ejecución musical. Y es que hace apenas unos meses su intérprete, el boricua Carlos Efrén Reyes Rosado, mejor conocido como Farruko, se aparecía en el escenario de los Premios Juventud con un pulover con la frase "Díaz-Canel, singao" y la bandera cubana, en medio del caliente clima represivo que dejaron las protestas del 11 de julio en la isla.

"Están interpretando una canción de Farruko que salió con un pulover que decía Díaz-Canel Singao", "Esta gente se ve que no se enteraron de que Farruko se puso un pulover que decía clarito clarito Díaz-Canel singao", "Ni se entera, todo fresa, de paso díganle a la orquesta que tire un tema también de Willy Chirino", "Me pregunto también si se habrán dado cuenta de que pepas es una canción sobre drogas?", comentaron algunos usuarios de Facebook en el video replicado en redes por el portal oficialista Cubadebate.

"Esa canción la canta Farruko, un cantante que se puso un pulover falta de respeto hacia nuestro presidente, analicen bien ese video", escribió un defensor del régimen.

Farruko estuvo también entre los reguetoneros que alzaron su voz en las redes sociales por el pueblo de Cuba tras las protestas del 11J. Poco después de lucir el pulover en los Premios Juventud escribió en sus historias: "Mi música es de la calle y la calle de mi música y mis ideales no los cambio, no me doblo y tampoco voy con las injusticias".

