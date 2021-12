Citan a activista cubano Osmani Pardo por supuesto delito de resistencia: "Soy una persona de bien"

Osmani Pardo. Foto © Osmani Pardo / Facebook

El activista Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados de San Isidro en noviembre de 2020, denunció este miércoles que las autoridades le habían entregado una citación para el próximo lunes, por el presunto delito de “resistencia”.

“Ahora mismo acaba de traer esta citación una señora (…) la cual me explica que tengo que comparecer el día 13 de diciembre de 2021 en el tribunal de Mariano por un supuesto delito de Resistencia con número de causa 274/21”, publicó en redes sociales.

“No sé qué se trae ahora la Seguridad (del Estado). Yo soy una persona de bien que lo que hago es tratar de buscarme cuatro pesos de manera honrada para ayudar a mi madre enferma, pero como no tienen por dónde cogerme se inventan cosas. Yo asistiré, el que no la debe, no la teme”, agregó.

En octubre, Pardo denunció que la policía política lo estaba acosando en su vivienda desde hacía varios días, con repetidos intentos de intimidación. “Si quieren justificar su salario y les complace vigilarme o hacer cierre, como ustedes le llaman, (háganlo) de lejos con su patrulla, en la esquina”, dijo.

Pardo explicó que su madre, una mujer de avanzada edad, llevaba varios días sin poder dormir, muy estresada, porque presuntos agentes de la Seguridad del Estado tocaban la puerta durante la madrugada.

“Mi mamá es una persona enferma, paciente en recuperación de cáncer y los trastornos que trae esa penosa enfermedad. Son ya tres días en los que mi madre no pega un ojo, con dolor en el pecho. Los labios se le están reventando por el estrés que le genera está situación”, comentó.

“A mí nadie me paga y ustedes lo saben. Han averiguado bastante por todo el barrio y no tengo ni un solo churre o mancha. Soy una persona correcta y de bien”, expresó entonces.