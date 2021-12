Osmani Pardo Guerra, acuartelado de San Isidro, acusado de delito de resistencia: "Yo soy una persona pacífica"

El activista cubano Osmani Pardo Guerra, uno de los acuartelados en San Isidro como protesta por la detención del rapero Denis Solís, fue acusado de un delito de resistencia al que contestó diciendo que él es una persona pacífica.

En una transmisión directa a través de Facebook, Pardo Guerra denunció que este 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, la Seguridad del Estado le ha impedido salir de su casa y lo mantienen sitiado, bajo vigilancia.

Asimismo comentó que se encuentra bajo un proceso de juicio sumario, previsto para el próximo 13 de diciembre. “Me están acusando de un delito de resistencia, del cual me declaro inocente. Yo soy una persona pacífica, no soy violento. En ninguno de los momentos en que he tenido encuentros con la policía he sido violento ni me he resistido”, añadió el joven activista.

Pardo Guerra narró en su publicación que durante su arresto en marzo fue violentado por cuatro oficiales de la policía, quienes lo agarraron por el cuello, le hicieron una llave y lo sacaron directo para la patrulla.

De igual manera contó que rompieron la puerta de su casa y ahora lo acusan de resistirse. “Yo soy una persona inocente y en pocas horas me van a realizar un juicio sumario, por lo que necesito que este video se haga viral y que lo compartan”, añadió.

El activista también describió que, durante el arresto, uno de los policías golpeó a su mamá, que padece cáncer, en el pecho. Desde ese entonces, ella está en un puro nervio y su salud se ha deteriorado considerablemente.

La verdadera razón para la detención violenta fue que el 25 de febrero de 2021 puso en su casa el tema “Patria y Vida”, convertido en un himno para quienes se oponen al régimen cubano. En aquel momento, el artista independiente fue citado por el Jefe de Sector de su barrio. Cinco días después, la policía invadió su casa.

La citación de Pardo Guerra llegó a sus manos el pasado 8 de diciembre, por el supuesto delito de resistencia. Cuando compartió el documento, afirmó que es una persona de bien y que los motivos de la acusación son completamente falsos.

“Todos mis vecinos tienen buena opinión de mí, soy trabajador y no soy un delincuente. Mi único delito es pensar diferente (...) y por eso me quieren encarcelar”, afirmó. “¡Patria y vida! Seguiremos luchando por una Cuba mejor”, dijo Osmani al final de su video, en el que muy emocionado pidió que, de ser encarcelado, velen por su familia y de manera especial, por su mamá.