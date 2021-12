Embajada cubana en Londres no acepta petición de británicos para libertad del pastor Lorenzo Rosales

La Embajada cubana en Londres se negó a recibir este martes una petición donde más de 3,000 ciudadanos ingleses piden la libertad del pastor Lorenzo Rosales, detenido tras las protestas del pasado 11 de julio.

Scot Bower, director de la ONG Christian Solidarity Worldwide (CSW), una organización cristiana de derechos humanos que apoya a quienes se enfrentan a la injusticia por sus creencias y aboga por la libertad de credo, transmitió en Facebook el momento en que él y otras tres personas intentaban convencer a funcionarios de La Habana para que recibieran las firmas a favor de la liberación de Rosales.

El video muestra el momento en que la sede diplomática rechaza la recepción del documento, y pide a los visitantes que sigan un protocolo no especificado.

Los diplomáticos cubanos cortaron abruptamente la comunicación a través del intercomunicador de la embajada. Entonces los británicos insistieron sin éxito. Él y sus compañeros acabaron pasando los papeles por debajo de la puerta de la sede diplomática.

"No nos dejan entrar", declararon varios de ellos, mientras criticaban los estándares legales de "la dictadura comunista" y se tomaban fotos con imágenes del pastor encarcelado.

Rosales fue arrestado violentamente en Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba, junto a su hijo de 17 años tras participar en una de las multitudinarias manifestaciones antigubernamentales que tuvieron lugar el 11J.

El gobierno de Estados Unidos denunció su caso luego de que el pastor pasara 16 días sin comunicación ni prueba de vida o de bienestar.

Maridilegnis Carballo, esposa de Rosales, comentó al medio Martí Noticias que el arresto se produjo de manera violenta contra el líder religioso y su hijo. “Mi esposo fue golpeado”, aseguró.

El hijo fue liberado el 17 de julio bajo una medida cautelar de "fianza en efectivo", mientras esperan respuesta a recursos legales interpuestos por el abogado del pastor. El instructor del caso le informó que su esposo no puede recibir visitas ni llamadas. “Le pude pasar un aseo y el medicamento de la presión, pero no he podido saber más nada de él”, refirió la mujer.

Otros dos pastores resultaron detenidos en las protestas del 11J, Yéremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, pero luego fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario el 24 de julio.

En agosto, Samantha Power, administradora de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), denunció que el pastor había sido enviado a una prisión de máxima seguridad.

La ONG Cubalex documentó el caso del religioso santiaguero y verificó que las autoridades de la isla lo habían trasladado desde Boniato a la prisión de Versalles.

La Fiscalía provincial pide una condena de 10 años contra el religioso por los presuntos delitos de instigación para delinquir, desacato y atentado.

En Santiago de Cuba al menos 90 personas fueron detenidas por las autoridades tras la manifestación pacífica del 11J.

San Antonio de los Baños y Palma Soriano fueron las dos primeras ciudades donde el pueblo cubano salió a las calles a pedir el fin de la dictadura y reformas políticas y económicas que acabaran con sus penurias.

Hasta la fecha, organizaciones independientes de derechos humanos en Cuba han documentado 1,283 personas detenidas a raíz de las manifestaciones del 11J. De ellos, al menos 540 permanecen en prisión y otros 42 han sido condenados en proceso sumario.

La organización jurídica independiente Cubalex ha expresado su preocupación por el uso de la figura de la sedición, con una alta connotación política que no se puede demostrar en la mayoría de los casos como consecuencia de las protestas populares, “para imponer sanciones ejemplares a al menos 122 personas”.