Embajada de EE.UU. en La Habana denuncia detención del pastor Lorenzo Rosales durante protestas en Cuba

Lorenzo Rosales junto a su esposa y momento en el que fue detenido el 11 de julio. Foto © Facebook / Embajada de EE.UU. en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció este martes la detención del pastor cubano Lorenzo Rosales en Palma Soriano, durante las protestas masivas del 11J contra el Gobierno de Miguel Díaz-Canel.

“El régimen cubano ve tan amenazante que sus ciudadanos ejerzan sus derechos humanos que han detenido a cientos incluyendo al pastor Lorenzo Rosales durante una marcha pacífica el 11 de julio. Han pasado 16 días sin comunicación ni prueba de vida o de bienestar”, expuso en redes sociales.

“Su esposa tuvo que preguntar reiteradamente a las autoridades para siquiera enterarse dónde está detenido y proporcionarle artículos de higiene, pero no se le permitió verlo, hablarle o dejarle una Biblia”, explicó.

La Embajada sostuvo que Rosales continúa detenido, con muchos otros, a la espera de un juicio “por cargos de falta de respeto, desorden público y ataques”. “Su esposa fue amenazada con represalias contra su hijo”, expuso.

Maridilegnis Carballo, esposa de Rosales, comentó a Martí Noticias que el arresto se produjo de manera “violenta” contra el líder religioso y su hijo de 17 años, en la localidad de Palma Soriano, provincia de Santiago de Cuba. “Mi esposo fue golpeado”, aseguró.

Carballo explicó que su hijo fue liberado el 17 de julio bajo una medida cautelar de "fianza en efectivo", mientras esperan respuesta a recursos legales interpuestos por el abogado del pastor. El instructor del caso le informó a Carballo que su esposo no puede recibir visitas ni llamadas. “Le pude pasar un aseo y el medicamento de la presión, pero no he podido saber más nada de él”, refirió la mujer.

“Este es uno de tantos ejemplos de la represión del régimen cubano a sus ciudadanos que se han levantado valientes por sus derechos humanos y libertades. La detención masiva de manifestantes pacíficos debe parar. Apoyamos a los cubanos en sus reclamos por libertad”, concluye el mensaje de la embajada estadounidense.

Según el citado medio, otros dos pastores resultaron detenidos en las protestas del 11J, Yéremi Blanco Ramírez y Yarian Sierra Madrigal, pero luego fueron puestos en libertad bajo arresto domiciliario el 24 de julio.