Al menos otras 20 mujeres podrían denunciar abuso sexual por parte del trovador Fernando Bécquer

Una oleada de denuncias de abuso sexual contra el trovador cubano Fernando Bécquer causa conmoción en las redes sociales, luego de que Revista El Estornudo publicara este miércoles un reportaje con cinco testimonios de mujeres que fueron sus víctimas tiempo atrás, cuando tenían entre 18 y 22 años de edad.

El periodista independiente Mario Luis Reyes, autor del trabajo, informó que en las últimas horas no ha dejado de recibir mensajes de otras mujeres que desean denunciar y contar sus historias, muy semejantes a las ya narradas. "Ante la avalancha de mensajes que he recibido, no he podido ni siquiera sacar la cuenta de cuántas personas más quieren testimoniar. Diez, quince, veinte, no sé", precisó.

"Hay cubanas y también mujeres de otros países que en sus visitas a la isla fueron violentadas por el músico. Puedo confirmar que al menos uno de los nuevos testimonios ocurrió en 2021. También que una de las mujeres que acusa a Bécquer era menor de edad en el momento del suceso", refirió el reportero.

El trabajo reúne el criterio de especialistas en violencia de género, analiza el contexto cubano en ese sentido y presenta los testimonios de las cinco mujeres en primera persona. Tres de ellas, Any Cruz, Liliana H. Balance y Claudia Expósito, decidieron salir a la luz con su identidad, mientras que las otras dos, en condición de anonimato.

Las reacciones fueron casi inmediatas. Varias mujeres han denunciado públicamente en sus redes haber vivido algo similar a lo descrito por las primeras cinco víctimas y otras revelaron haber estado muy cerca de sufrir la experiencia. Una incluso declaró que una amiga había sido abusada por el músico cuando era menor de edad.

Bécquer seguía un patrón que se repite en casi todos los relatos: elegía a muchachas de entre 18 y 23 años que frecuentaran sus mismos círculos sociales o le conocieran, aprovechaba que estuvieran en una situación de vulnerabilidad emocional o psicológica (como una ruptura amorosa o un problema familiar), y se ofrecía a ayudarles con una "consulta" o "limpieza" de índole religiosa en su propia casa.

"Ahora ten la cara de decir q esas no son tus 'ceremonias religiosas'. A mí también me 'consultaste' en el 2009", dijo la joven Yinet Vasallo Castro en un post en su perfil de Facebook, dirigido explícitamente al músico.

Sin embargo, no ha tardado tampoco en aparecer el respaldo a Bécquer de otros músicos hombres, como Ray Fernández y Raúl Torres. Fernández, por ejemplo, calificó las denuncias como "cuentos de alcoba" y "chanchullos de mujeres", y Torres consideró que su colega era "víctima de calumnias por defender la revolución" y promocionó un concierto que realizará hoy en un centro cultural de La Habana.

"No me voy a detener en la complicidad de sus amigos, las palabras de hombres como Ray Fernández y Ariel Díaz (otro músico que defendió a Bécquer) no hacen más que confirmar lo que dicen las testimoniantes en este primer texto: hay un círculo íntimo cómplice que ha cubierto las espaldas por décadas a quien podría ser un depredador sexual", aseguró Mario Luis Reyes.

El círculo al cual hizo referencia aparece también en el reportaje, donde las mujeres explican que los trovadores Adrian Berazaín, Ariel Díaz y Mauricio Figueiral estaban al tanto de los abusos sexuales que Bécquer perpetraba contra mujeres jóvenes de manera sistemática, aunque solo Díaz

"Estos asuntos no se van a resolver con debates en las redes (aunque ayuden a difundir el mensaje), sino con investigaciones serias, con el papel fundamental del activismo feminista en la concientización de la sociedad, así como con marcos legales adecuados que castiguen este tipo de comportamientos", sostuvo Reyes.

A pesar de que en Cuba el movimiento feminista independiente aboga desde hace varios años por la creación e implementación de una Ley Integral contra la Violencia de Género en Cuba, algo que cada día es más normal en el mundo occidental, debido a que los delitos motivador por el género ameritan un tratamiento criminalístico y penal diferenciado, así como políticas específicas para su erradicación, hasta ahora el Estado cubano no ha prestado atención a estos reclamos.

En noviembre de 2019, un grupo de 40 mujeres cubanas firmó una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género, que fue entregada a la Asamblea Nacional del Poder Popular con la expectativa de que se tuviera en consideración durante el cronograma legislativo, pero en enero de 2020 recibieron una respuesta negativa.

"Nada deseo más que este texto sirva para sacar a la luz pública otros casos de hombres que se valen de su poder y reconocimiento social para abusar sexualmente de otras personas, mayormente mujeres. Es hora de terminar con la impunidad", expresó el periodista de El Estornudo.

De acuerdo con estadísticas de ONU Mujeres, el 35 por ciento de las mujeres del mundo (o una de cada tres) ha experimentado alguna vez violencia física o sexual por parte de una pareja íntima, o violencia sexual perpetrada por una persona distinta de su pareja, aunque menos del 40 por ciento de las que experimentan violencia buscan ayuda y menos del 10 por ciento de las que buscan ayuda acuden a la policía a realizar una acusación formal.