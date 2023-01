Músico Abel Lescay se opone a condena a prisión del trovador Fernando Bécquer

El músico Abel Lescay, condenado a cinco años de libertad limitada por manifestarse pacíficamente durante el estallido social del 11J, se mostró en desacuerdo con la condena a prisión del trovador oficialista Fernando Bécquer, tras violar la sentencia del tribunal por abusos sexuales.

“Desde que sé que Fernando Bécquer está preso me siento mal. No estoy de acuerdo con que nadie esté preso menos en Cuba, pues ahí se violan todxs Ixs derechxs del humano y eso es básico. Menos un cantautor de este país importante para toda una generación y un compositor con al menos más de 5 canciones relevantes y únicas representativas de la música cubana de los años 10 del presente siglo”, escribió Lescay en un controvertido post de Facebook que luego borró.

Facebook / Abel Lescay

“Para mí de niño era un placer verlo junto a Berazain aquí en mi pueblo. Su filosofía me marcó y hoy esto me preocupa. De adolescente le escuché decir, para risotada del público, que el trovador hace canciones para ligar jevitas y quizás esto me marcó. Lejos de justificar sus actos y en discordancia total con su actitud (que le hace eso a una de mis hermanas y no sobrevive tan gordo y feo como es) pido que hagamos la cosas con real justicia desde el amor. Y aunque el cochino se haya confundido toda su vida y se haya vuelto a confundir la semana pasada, estemos claros que fue Lis Cuesta la que lo metió preso por un tema absurdamente político”, agregó.

Las declaraciones de Lescay, por cuya excarcelación se articuló buena parte de la sociedad civil cubana, causaron malestar en la comunidad feminista cubana y, en general, el mundo independiente.

“Lescay no quiere que un artista se convierta en presidiario, como si ser artista -que yo creo que es una palabra que a Bécquer le queda grande- fuera una licencia para cometer delitos. Una licencia para violentar. Una licencia para abusar sexualmente de mujeres y traumatizarlas de por vida. Luego Lescay se victimiza, se ofende, porque una de las víctimas de Bécquer le escribe por interno y -según él- lo amenaza. Pobrecito Lescay. Dice que él solo estaba expresando su opinión. Pobrecito”, comentó al respecto la periodista Mónica Baró en un extenso post de Facebook.