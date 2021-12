Músico Mauricio Figueiral niega haber sabido de supuestos abusos sexuales del trovador Fernando Bécquer

Mauricio Figueiral Foto © Facebook/ Mauricio Figueiral

En sus primeras declaraciones públicas sobre las denuncias contra el trovador Fernando Bécquer por presuntos abusos sexuales, el músico Mauricio Figueiral aseguró que desconocía la ocurrencia de tales hechos y confiaba en que su colega buscara un espacio para “aclarar todo lo que deba ser aclarado”.

Una de las cinco mujeres entrevistadas por la revista El Estornudo reveló que en 2006, tras suceder los hechos que denunció, contó la traumática experiencia a Figueiral y este le había confiado que el comportamiento del presunto agresor sexual era conocido y admitido por el círculo de músicos que lo acompañaba, entre los cuales se incluía además a Adrián Berazaín.

“Una gran amiga de los años me ha nombrado como parte de su testimonio a raíz de un problema personal que ha decidido exteriorizar. Quien tenga algo que decirme o preguntarme que me lo diga o me lo pregunte a la cara, en frente de mi familia y al pie de mi dignidad sólida como un muro”, afirmó Figueiral en un primer post de Facebook.

Luego volvió a pronunciarse sobre las denuncias contra Bécquer de abusar sexualmente de cinco mujeres y dijo que había hablado con su colega y amigo de “manera personal como debe hacerse”.

No obstante, admitió que “ninguna mujer, ni ningún ser humano debería pasar por una situación que agreda su integridad física o moral. Esas situaciones que describen en el artículo contra Fernando Bécquer lo han sido evidentemente para ellas, a pesar de los largos años que aceptan que han pasado. (...) Confío plenamente en que él va a encontrar el espacio y el momento para aclarar todo lo que deba ser aclarado”.

Ante la petición del trovador de ventilar personalmente cualquier inquietud sobre su vínculo con esta historia, la joven Kiana Anandra Pérez le escribió un mensaje directo donde le preguntaba el porqué de su silencio y actitud cómplice ante el comportamiento abusivo de Fernando Bécquer.

En su respuestas, Figueiral afirmó que lo que ocurría en la casa y la cabeza de Bécquer no era problema suyo. De igual manera, responsabilizó a las víctimas por no denunciarlo antes e incluso, y afirmó que la amiga que lo nombra en la historia “no era entonces ninguna santa ni ninguna ingenua”.

Anandra Pérez reprodujo la conversación en una publicación en Facebook, autorizada por el propio Figueiral. En el post, la joven comentó que “culpar a las fuentes, diciendo que podían haberse evitado tantas víctimas si hace 15 años se hubiera denunciado, me parece una justificación al agresor”.

Asimismo, en respuesta a las palabras del músico, opinó que lo que pasaba en “la cabeza y en la casa de ese señor es problema de todo el que sabe lo que hace y lo permite”. En cuanto al alcance de Figueiral por ser una figura pública, añadió que eso solo será útil cuando lo utilice para “visibilizar y disculparte públicamente por estos casos de abuso de los que sí tenías noción”.

Además de Mauricio Figueiral, otros trovadores cubanos han defendido a Fernando Bécquer luego de las acusaciones de abuso sexual. El oficialista Raúl Torres politizó el asunto y afirmó que las denuncias eran “falacias y patrañas manipuladoras de gente que les da rabia que un negro de pronuncie a favor de la revolución".

También el trovador Ray Fernández hizo uso de las redes sociales para apoyar a su colega y amigo, burlándose de la fuerza de las cinco acusaciones, a las que calificó de "chanchullos de mujeres", y diciendo que la investigación publicada por El Estornudo era una noticia falsa.

El reportaje, además de contar las historias de las mujeres abusadas por Bécquer cuando eran jóvenes estudiantes universitarias, se refiere a la falta de leyes en Cuba que protejan contra estos delitos y que permitan denunciar, juzgar y condenar a los culpables.

La plataforma YoSíTeCreoEnCuba señala que el Código de Familia vigente en Cuba desde 1975 no hace alusión alguna a la violencia contra la mujer. Además, la legislación del país no reconoce los efectos de la violencia psicológica o el trato cruel físico o psíquico.

El periodista independiente Mario Luis Reyes, autor del reportaje de investigación, comentó que en las últimas horas ha recibido decenas de mensajes de mujeres que, alentadas por su trabajo, desean contar sus historias y denunciar a Fernando Bécquer por abusar sexualmente de ellas. "Ante la avalancha de mensajes que he recibido, no he podido ni siquiera sacar la cuenta de cuántas personas más quieren testimoniar. Diez, quince, veinte, no sé", precisó.