Cubano Yasiel Puig lucirá su talento en la liga KBO de Sudcorea

Tal como se presagiaba, el jardinero cubano Yasiel Puig firmó contrato con los Kiwoom Heroes de la Organización de Béisbol de Corea del Sur (KBO), en acuerdo de una temporada por un millón de dólares, la máxima cantidad permitida para un jugador nacido en el extranjero en su primer año en dicha liga.

Según informó Jeeho Yoo de Yonhap News, el manager de los Heroes habría declarado que "pude ver lo talentoso que era", y que "tuve la oportunidad de hablar con él en algunas ocasiones y salí con la impresión de que era una persona madura y dedicada a su familia".

De 31 abriles, el polémico jugador cienfueguero no juega en MLB desde 2019, luego de haber cumplido siete campañas en ese nivel con los Dodgers de Los Ángeles, los Rojos de Cincinnati y los Indios (ahora Guardianes) de Cleveland.

En los últimos días, algunas fuentes habían adelantado que otros elencos de la KBO (Hanwha Eagles, Kia Tigers y LG Twins) también habían mostrado interés por los servicios del cubano, que en su carrera ligamayorista exhibe línea ofensiva de .277/.348/.475 con 132 jonrones y 415 remolques.

En 2021, Puig se vio inmerso en problemas legales y un cambio de agente que trajo a ese puesto a la cubanoamericana Lisette Carnet.

Primera mujer cubanoamericana reconocida como agente ante la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, Carnet dijo en su cuenta de Twitter que "Yasiel estará en Corea una temporada afilando sus habilidades y manteniéndose en la vista periférica de los Estados Unidos. No me sorprenderé si al final de ver de lo que es capaz en Corea, MLB me llame esta próxima temporada".

Este año en la KBO intervinieron los lanzadores cubanos Odrisamer Despaigne y Ariel Miranda, así como el toletero José Miguel Fernández.