"Los cubanos tenemos garantizada la democracia", dice Cubadebate

Represión contra un adolescente en Cuba. Foto © Twitter / Luz Escobar

El portal oficialista Cubadebate publicó el viernes en Twitter un hilo para sustentar la idea de “democracia” que defiende el gobierno de la Isla, esgrimiendo argumentos como la representatividad y el derecho al voto, entre otros.

“Los cubanos tenemos garantizada la Democracia. Todos a partir de 16 años tienen derecho al voto libre, igual, directo y secreto”, apuntó el medio con la etiqueta de Derechos Humanos en Cuba, este 10 de diciembre, en que se celebra el Día de los DD.HH.

“La Constitucion de la República de Cuba fue ratificada en referéndum popular mediante del voto favorable del 86,9 % de los votantes”, señala.

“Todos tienen derecho a ser votados. Los candidatos no son postulados por partidos sino por asambleas barriales o de circunscripción y por organizaciones sociales. Cualquiera puede proponerlos”, subraya Cubadebate.

Asimismo, indica que “las urnas son custodiadas por niños y jóvenes pioneros, se sellan al terminar la votación y posteriormente se hace un recuento público”. “Corresponsales de medios nacionales y extranjeros, integrantes del cuerpo diplomático y hasta los turistas pueden presenciar los recuentos”, expone sobre el proceso electoral.

Según el medio, “cualquier persona puede convertirse en integrante del Consejo de Estado y en presidente de la república, siempre y cuando consiga el apoyo de sus pares en el máximo organismo del poder político”.

“Si tuviéramos democracia, libertad de expresión y respeto a los derechos humanos por salir con un cartel que diga Abajo la Dictadura no me detendrían… ¿Cuál es la diferencia con tu cartel que diga Viva la Revolución ?? No tengo porque pensar igual a ti”, expresa un internauta.

“Al voto dices??? De qué voto hablas???? Ustedes son los que ponen a quien más les parezca. Un parlamento dónde todos están de acuerdo y nadie en contra”, cuestiona otro.

“Falta de respeto, farsantes y mentirosos. Ya el mundo conoce los desmanes y abusos de la dictadura cubana. Da igual lo que digan, los hechos demuestran la verdad”, expresa un tercer usuario.

El mismo viernes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo el viernes en Twitter que bajo su administración el país “avanzaba” en cuanto a la protección de derechos humanos, lo cual provocó rápidamente varias críticas en la red social.

Los usuarios pronto le recordaron las oleadas represivas de los últimos meses contra activistas, artistas y periodistas independientes, así como los actos de hostigamiento desatados ante las protestas masivas del 11 de julio.