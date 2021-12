La hija de Natti Natasha le hizo el mejor regalo de cumpleaños: dijo sus primeras palabras y fueron "mamá"

Natti Natasha con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Vida Isabelle

Vida Isabelle no pudo hacerle un mejor regalo de cumpleaños a su mamá Natti Natasha, que cumplió 35 años el pasado 10 de diciembre. La bebé de tan solo seis meses dijo su primera palabra y fue "mamá". Un emotivo momento que quedó grabado y que compartieron sus orgullosos papis en sus redes sociales, donde revelaron lo que pasó a continuación de que la pequeña dijera las palabras.

Natti Natasha y Raphy Pina estaban jugando con su primera hija en común cuando ella dijo "mamá", una gran sorpresa para la reguetonera que no pudo contener las lágrimas al escucharla balbucear esta palabra.

"Una de mis primeras veces diciendo 'Mamá' mientras jugaba con ma’ y pa’ (mami se puso a llorar)", comentaron junto al audiovisual, en el que escuchamos a la pequeña Vida diciendo "mamá". ¿Puede haber mejor regalo de cumpleaños? No lo creemos...

Las reacciones de sus fans no se hicieron esperar y cientos de usuarios también vivieron con gran emoción la primera palabra de la bebé, que se ha convertido en los últimos meses en toda una estrella de las redes sociales con su propia cuenta de Instagram con más de 1.7 millones de seguidores.

"Yo me acabo de derretir", "Cuanta emoción habrá sentido Natti al escuchar a su Vida decir mamá", "Dios, qué belleza", "El mejor regalo para esa bella mamá para su cumpleaños" o "Qué momento más hermoso", son algunos de los comentarios que se leen junto al vídeo.

Este vídeo lo colgaron los papás en la cuenta de Vida en Instagram apenas unas horas antes de que la reguetonera soplase las 35 velas de su tarta de cumpleaños, una celebración en la que estuvo rodeada por la bella familia que ha formado junto al productor boricua Raphy Pina.

Él le dedicó una hermosas palabras en sus redes sociales que acompañó de algunas fotos de ellos juntos y otras con su hija.

"Hay muchos que dicen que la felicidad verdadera no existe, pues yo difiero, no han conocido aún un amor verdadero. Hoy está de celebración, una de las personas más especiales en mi VIDA, un ser que llegó para dar amor, compresión, apoyo, y regalarnos una nueva VIDA . Ese amor que hace contagiar al mundo, lo tenemos nosotros en casa. Te felicitamos desde lo más profundo de nuestro corazón y le pedimos a Dios, Salud y Prosperidad para que podamos seguir disfrutándote de la maravillosa persona que eres. Gracias por enseñarme a no rendirme en momentos tan difíciles, gracias por llorar conmigo, gracias por dejarme ser tu mayor fanático, gracias por enseñarme a mejorar mis errores, gracias por lograr que despertemos con una sonrisa y gracias por ser solamente tú Natalia Alexandra Gutiérrez Batista", expresó el productor.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.