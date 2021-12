Advierten de ataques con piedras a ómnibus en el oriente de Cuba

Ómnibus apedreado en Santiago de Cuba Foto © Facebook / Accidentes Buses y Camiones por más experiencia y menos víctimas

Un internauta cubano advirtió en redes sociales este martes que había personas lanzando piedras contra vehículos de la Empresa de Ómnibus Nacionales en el oriente de Cuba, sobre todo en horas de la noche.

A través del grupo de Facebook “Accidentes buses & camiones por más experiencia y menos víctimas!”, el usuario denunció que en la noche del lunes apedrearon a siete buses, al tiempo que compartió imágenes de uno de los carros afectados.

Captura de publicación en Facebook.

De ese modo, alertó a los conductores que tuviesen “mucho cuidado” al transitar por Santiago de Cuba u otra parte del oriente cubano.

“Lo que pasa es que las autoridades andan velando a los que ponen Patria y Vida y dejan a los delincuentes a su aire, tremenda falta de respeto, no es fácil”, comentó un usuario.

Asimismo, otros expusieron que se trata de un problema que lleva tiempo en las calles. “Volvieron a lo mismo. En el km 314 lo estuvieron haciendo. Yo soy taxista y nos tenían locos en plena pandemia”, refirió un conductor.

“A mi hermano también le tiraron piedras a su camión que venía cargado de materiales de La Habana. Por suerte, no le pasó nada a él ni al camión, pero creo que la policía tiene que ponerse a trabajar en eso”, advirtió otro internauta.

“Hace un tiempo estuvo pasando eso en el elevado acá, en la circunvalación de Holguín. Un amigo mío salió lesionado por una piedra que le tiraron a él en la moto”, mencionó otro miembro del grupo de Facebook.

La semana pasada, un chofer denunció haber recibido durante la noche una peligrosa pedrada, estando en las inmediaciones del lugar conocido como “malecón sin agua”, en la Vía Blanca, a pocas cuadras de la Calzada de Diez de Octubre en La Habana.

Según describió, la piedra que le lanzaron impactó su hombro izquierdo y le dejó por un par de horas el brazo sin poder moverlo. A pesar del golpe, contó que afortunadamente no tuvo ninguna fractura, aunque sí bastante inflamación y dolor.

“No sé si eran muchachos con juegos de pésimo gusto o alguien que me quería asaltar, pero por el tamaño de la piedra no creo que haya sido jodedera (Ojo... la piedra se rompió cuando me dio y una parte quedó en el carro y otra cayó en la calle)... Parece que iba en serio la cosa”, advirtió.

“A mi esposo ya le pasó, solo que la piedra le dio al carro, pero igual nadie hace absolutamente nada y eso es a diario. Yo no me explico cómo pueden pasar cosas como estas todos los días”, indicó una usuaria.