Carlos Otero a los cubanos de la isla: "Mi gente, se les está yendo la vida por aguantar algo que es insostenible"

El presentador cubano Carlos Otero pidió a los cubanos de la isla que dejaran de cuestionar a quienes se fueron y se unieran para decir "basta ya" a las atrocidades del gobierno.

"Yo sé que algunos van a decir 'sí, claro, es muy bonito hablar desde allá, tú cuando viviste en Cuba nunca dijiste nada en contra del gobierno' y tienen razón, yo cuando viví en Cuba nunca tuve el valor de llevarle la contraria al gobierno, lo hice por miedo, lo reconozco, igual que la mayoría, que preferimos exiliarnos antes de salir a protestar", confesó el presentador.

Sin embargo, Otero puntualizó que no son tiempos de preocuparse más por esos temas y por juzgar a los que se fueron, sino de hacer algo para cambiar la terrible situación que hay en Cuba.

El artista se refirió particularmente a las declaraciones de Osvaldo Surí González, coordinador de programas del Gobierno provincial de Cienfuegos, que aseguró que este fin de año no se venderá carne de cerdo cruda porque "no existe" en el país. "Yo vi ese video y se los juro que me dieron ganas de llorar".

"Ustedes en Cuba están pasando muchísimas dificultades, y eso es culpa de la dictadura, pero mi pregunta es la siguiente, ¿hasta cuándo seguir aguantando el no tener libertad, derechos humanos, medicina, comida, hospitales, carros?", dijo, aunque recalcó que lo hacía con la mejor intención y no pretendía decirle a nadie lo que tiene que hacer, sino reflexionar.

"¿Hasta cuándo ustedes van a seguir permitiendo que los mancillen, que los aplasten? Ustedes tienen hijos, ¿eso es lo que ustedes quieren para sus hijos en un futuro?", preguntó. "Mi gente, se les está yendo la vida por aguantar algo que es insostenible. Es triste y vergonzoso ver cómo han destruido un país y el trabajo que están pasando ustedes día a día.

El presentador señaló que la mayoría de los cubanos que viven fuera tienen familia en Cuba,"y nos duele muchísimo esta situación", que a pesar de no haber tenido la valentía en su momento de protestar, ahora deciden denunciar lo que sucede en la isla para ayudar a que cada día se sepa más lo que pasa en Cuba, y no pueden desligarse de lo que sufren quienes permanecen allá, a pesar de vivir en países con todas las condiciones.

"La única opción que existe es que usted diga ' basta ya, no aguanto más esta dictadura', la solución está en las manos de ustedes", resaltó.