Funcionario de Cienfuegos: "la carne de cerdo cruda no se puede vender porque no existe"

"La carne de cerdo, cruda, en cantidades y en libras, no se puede vender en ningún lugar porque no existe. No existe. No existe en la provincia", informó este lunes Osvaldo Surí González, coordinador de programas del Gobierno provincial de Cienfuegos, según reporte del Telecentro Perlavisión.

El propósito de sus declaraciones, precisó el medio local, era aclarar las dudas de la población con respecto a las tradicionales ventas del Estado por las celebraciones de fin de año, que coinciden con el aniversario del triunfo de la revolución, el primero de enero. Sin embargo, las noticias no fueron alentadoras para las familias cubanas cienfuegueras que acostumbran a reunirse y realizar cenas con carne de cerdo por Noche Buena y fin de año, los días 24 y 31 de diciembre, respectivamente.

Quizás en un esfuerzo por destacar un lado positivo de la escasez, Surí González explicó que en los puntos de feria que se habilitarán en la provincia "no va a haber nada de este tema" y, por tanto, "no hay que desesperarse por eso ni hacer cola".

"No hay que hacer cola, ni hay que hacer turnos, ni hay que hacer listado en ninguna casilla de Cienfuegos. Ni hay que anotarse en ninguna casilla", advirtió.

Como alternativa, el funcionario anunció que, en lugar de la anhelada carne de cerdo, que actualmente en la isla puede alcanzar un costo de hasta 250 pesos cubanos la libra (unos cuatro dólares al cambio informal), las autoridades decidieron vender de manera "liberada controlada" carne de res limpia (sin huesos) a grupos específicos de la población del municipio cabecera. Algo que es posible gracias a "la bondad y la disposición de varios productores" del territorio, que accedieron a sacrificar algunas reses con este fin.

Los grupos beneficiados con esta medida serán los niños menores de siete años -que no hayan cumplido aún los siete años-, las embarazadas, las personas mayores de sesenta año, más de 200 combatientes que se encuentran encamados y 2,234 personas vulnerables controladas por la Seguridad Social. Cada persona que forma parte de ese universo podrá adquirir una sola libra de carne de res a un precio de 100 pesos cubanos.

"Y si lo tenemos que llevar a la casa vamos a crear el sistema de enlace para llevárselo a la casa", dijo Surí González, en referencia a los casos de los combatientes encamados.

El funcionario también explicó que el precio fijado fue una decisión tomada por acuerdo entre los productores y el Gobierno de la provincia y que este último asumió "algunos gastos" que tienen que ver con los servicios en los que hay que incurrir para sacrificar un animal.

"Estamos hablando de veterinaria, de transportación, un grupo de cosas, que el gobernador ha estado indicando, y la secretaria, de cómo hacerlo para poder llegar a eso, y se llegó a un precio mínimo de 100 pesos la libra de carne de res para todas las formas de distribución que estamos hablando en estos momentos", agregó.

A finales de noviembre de este año, el economista cubano Pedro Monreal, al analizar datos recientes de la Oficina Nacional de Estadística e Información, que revelaron una tendencia al ascenso del índice de los precios de los consumidores de un 63,4 por ciento, señaló que el poder adquisitivo de los cubanos ha disminuido considerablemente, al no existir, frente a la inflación, “evidencia de alza de salarios al mismo nivel, o superior".