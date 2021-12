Sergio Agüero se echa a llorar en su despedida del fútbol por problemas de salud

Sergio Agüero Foto © Captura de video de YouTube de AGENCIA EFE

El futbolista Sergio Leonel Agüero del Castillo, conocido como Kun Agüero, anunció que deja el fútbol definitivamente por problemas de salud.

Agüero, que el pasado 31 de mayo firmó un contrato con el FC Barcelona, se ha visto obligado a dejar para siempre el deporte activo por un padecimiento de corazón.

"Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro, pero estoy feliz igual por la decisión que tomé porque lo primero es mi salud", dijo el jugador entre lágrimas en una rueda de prensa efectuada este miércoles en el Camp Nou.

El delantero argentino recordó cuando hace algo más de un mes, durante un partido contra el Deportivo Alavés, se sintió indispuesto y se le diagnosticó una arritmia cardíaca.

"Estuve en buenas manos de los médicos, que también han hecho lo mejor y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar. He tomado la decisión hace diez días, hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no ha habido mucha", subrayó.

Agüero, de 33 años, recalcó que está muy orgulloso y feliz por su carrera. Dijo que siempre quiso jugar al fútbol, desde los cinco años en que tocó una pelota, y dio gracias por cumplir su sueño de jugar en la primera división y en Europa.

"Le deseo lo mejor al Barça y a mis compañeros, que son muy buenos y con gente muy joven que quiere aprender. Me voy contento y estoy orgulloso de la carrera que hice, menos mal que me pasó esto ahora y no antes. Y estoy muy feliz por la carrera que hice. Lo positivo es que estoy aquí contando esto, podría haber pasado algo peor", señaló.

En su breve paso por el Barcelona, que debía extenderse hasta 2023, el futbolista apenas pudo jugar cinco partidos, de ellos solo uno completo, ante el Rayo Vallecano. De igual manera solo pudo hacer un gol, contra el Real Madrid.

No pudo empezar la temporada por una lesión hasta que en el choque contra el Alavés sufrió la arritmia.

"Cuando me hice la primera prueba física en la clínica, los médicos me llamaron para decirme que había una posibilidad muy grande de que no debería seguir y empecé a mentalizarme, pero no fue fácil. Ya lo venía procesando por lo que me decía el médico. Cuando me llamaron y me dijeron que era definitivo, tardé unos días más en procesarlo", relató.

Agüero estuvo antes en el Atlético de Madrid, con el que ganó la Europa League y la Supercopa de Europa, ambas en 2010.

Un año después pasó a integrar el Manchester City, con el cual levantó, entre otros, el trofeo de la Premier League. Desde 2006 fue llamado frecuentemente a la selección nacional de su país, con la que ganó tres copas del mundo.