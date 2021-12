Raphy Pina asegura que luchará hasta el final por su familia: "Esta es una prueba de fuego"

Raphy Pina Foto © Instagram / Raphy Pina

Están siendo días complicados para Raphy Pina, pareja de Natti Natasha. Este lunes 13 de diciembre arrancó un juicio en su contra por un cargo de posesión ilegal de armas de fuego y otro de posesión de un arma automática. Pero en medio de la tempestad que está viviendo, el productor puertorriqueño se muestra positivo y asegura que luchará hasta el final por lo más importante que tiene: su familia.

En un mensaje que colgó este miércoles en sus redes sociales, junto a una serie de fotos en la que aparece compareciendo ante la prensa, expresó que prefiere dejar su rostro al descubierto sin ocultar las expresiones de su cara. "Prefiero que me vean, lean mis ojos y entiendan que no estoy en un concierto", comentó.

"Estoy luchando por mi familia hasta el último día que respire en esta tierra. No importa cuánta piedra me puedan tirar, seguiré de pie por ellos. Esta es una prueba de fuego que no todos soportarían, pero Dios me ha dado una fuerza que no se imaginan, bueno, sí la saben. Gracias por sus oraciones, gracias". Fue el mensaje que escribió el productor y mánager este mismo miércoles en sus redes sociales.

De acuerdo con los medios locales, Raphy Pina se estaría enfrentando hasta diez años de prisión por los cargos que tiene en su contra, por lo que tiene mucho en juego con este proceso judicial al que está haciendo frente en Puerto Rico.

Además de dejar este mensaje a sus seguidores, el productor se está manteniendo activo en la esfera virtual para agradecer el apoyo que está recibiendo de parte de fans y otros compañeros de la industria del reguetón, que han querido mandarle sus mejores deseos en estos complicados momentos.

Apoyándole incondicionalmente en este proceso también está su pareja, la reguetonera dominicana Natti Natasha, que dio a luz el pasado mes de mayo a su primera hija en común, Vida Isabelle.

