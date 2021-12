Cubano de Miami espera respuesta de la Policía tras robo de 31 rifles de asalto de su armería

Cubano dueño de una armería en Miami que denunció el robo Foto © YouTube/screenshot-AmericaTevé

El cubano Ruslan Villalba, propietario de dos armerías en Miami, se queja de no haber recibido respuesta de la Policía sobre el robo -ocurrido hace casi un mes- de 31 rifles de asalto, joyas y herramientas por valor de 90 mil dólares.

Villalba tiene varios motivos para pensar que el responsable del hurto, que tuvo lugar el 19 de noviembre, fue el empleado que ese día cerró la tienda.

“Ese empleado desconectó las cámaras, por lo tanto, nosotros no pudimos ver exactamente el momento en que ocurrió el hurto. Como él sabía desconectarlas, simplemente desconectó las cámaras y procedió a llevarse las armas”, dijo en declaraciones a America Tevé el propietario de Big Brother Pawn & Gun, ubicada en la 2616 del noroeste y la 27 Terrace.

Ruslan Villalba comenta que el trabajador cerró el establecimiento como si fuera un día normal.

“Nosotros no tuvimos comunicación con él porque no solemos llamar al empleado a la hora de irse. Simplemente nos dimos cuenta al otro día, cuando el empleado que abre la tienda se dio cuenta de todo lo que faltaba. La puerta no tenía muestras de un robo con fuerza”, relató Ruslan.

Precisa que cuando ya la Policía estaba en camino intentaron comunicarse con el empleado.

“Te estoy llamando, no me contestas, necesito saber qué pasó. Nos robaron en la tienda y tú fuiste el último que trabajaste”, le habría dicho la esposa de Ruslan en un mensaje, al que contestó “no nos robaron, yo robé”.

Ruslan Villaba comenta que el presunto implicado es una persona que él conocía hace aproximadamente 7 años, pero que trabajaba en la armería hace un año y medio como mucho.

La Policía de Miami informó al citado medio que no pueden dar ninguna información porque el caso está abierto.

La investigación la lleva Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de conjunto con la Policía de Miami, pero a casi un mes del hecho no hay ni un arresto.

“Es muy preocupante porque llegamos a un punto donde los detectives no nos responden el teléfono", dijo Villalba, quien aprovechó para señalar que este “es un caso que debería involucrar a todas las agencias del país porque son armas que pueden caer en manos de grupos peligrosos”.