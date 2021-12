Amnistía Internacional exige liberación inmediata de Luis Robles

Luis Robles (i) y Erika Guevara-Rosas (d) Foto © Captura de y Twitter / Erika Guevara-Rosas

Amnistía Internacional exigió la liberación inmediata del preso político cubano Luis Robles, detenido por llevar un cartel en contra de la represión en La Habana, y a quien deberán juzgar este jueves tras permanecer durante meses en la cárcel.

"Luis lleva un año en prisión, hoy se prevé su juicio. Exigimos su libertad inmediata Cuba", escribió en Twitter la abogada Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Luis Robles fue declarado preso político por la organización Prisoners Defenders en enero de este año, luego que lo detuvieran por pedir también la liberación del rapero Denis Solís.

La policía arrestó al joven cubano ante los ojos de otras personas que transitaban por la calle Obispo, de La Habana, y aunque algunos salieron en su defensa nada pudo evitar la detención.

El abogado Santiago Alpizar, del proyecto CubaDemanda, contó en su momento a este medio que al joven se le quiere acusar del delito de "otros actos contra la Seguridad del Estado".

Sin embargo, fuentes familiares explicaron a CiberCuba que a Robles se le acusa también de "propaganda enemiga y de resistencia".

“Ya no saben qué hacer... No tienen nada para justificar el encarcelamiento de Luis Robles... Primero: Otros Actos vs Seguridad del Estado. Ahora: Propaganda Enemiga y Resistencia”, dijo el hermano del detenido.

Este miércoles el gobierno de Estados Unidos exigió la inmediata liberación de Robles y se sumó a la convocatoria del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

El gobierno de Estados Unidos exigió la libertad del joven cubano Luis Robles, preso desde hace un año en la isla por caminar con un cartel por el Boulevard de San Rafael en La Habana para exigir en ese momento la liberación del rapero Denis Solís.

“Luis Robles enfrenta hasta seis años más de prisión por sostener pacíficamente una pancarta apoyando la liberación de Denis Solís", escribió en Twitter el Subsecretario de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian A. Nichols.