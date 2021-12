Actor Chris Noth, Mr. Big en "Sex and the City", acusado de agresión sexual por dos mujeres

Chris Noth Foto © Instagram / And Just Like That

El actor estadounidense Chris Noth, conocido por interpretar a Mr. Big en la serie "Sex and the City", fue acusado de agresión sexual por dos mujeres, informó The Hollywood Reporter.

El mencionado periódico publicó en exclusiva este jueves el testimonio de dos mujeres que no se conocen –Zoe (40 años) y Lily (31 años)– y que contaron por separado las agresiones presuntamente ocurridas en Los Ángeles en 2004 y en Nueva York en 2015, respectivamente.

El escándalo coincide con el regreso de "Sex and the City" a través de la secuela "And Just Like That", que comenzó a transmitirse por HBO Max la semana pasada. De acuerdo con la publicación, volver a ver a Noth, de 67 años, en la pantalla empujó a ambas mujeres a denunciar los hechos.

Zoe –seudónimo utilizado por The Hollywood Reporter– tenía 22 años cuando conoció al actor, que estaba en aquel entonces en su máxima popularidad por la serie. En ese momento, ella trabajaba en una firma de alto nivel en la que Noth y otras celebridades tenían negocios con frecuencia.

"Él pasaba por mi escritorio y coqueteaba conmigo. Consiguió mi teléfono de trabajo y me dejaba mensajes. Mi jefa me dijo: 'Mr. Big está dejando mensajes en tu buzón de voz'", relató.

Noth la invitó a la piscina de un edificio en West Hollywood donde tenía un apartamento y ella fue con una amiga, contó a The Hollywood Reporter. Según su testimonio, el actor la llevó a su apartamento con una excusa, la besó y ella le dijo que regresaría con su amiga. Pero él la tomó por el brazo, la llevó hacia la cama, le quitó los shorts y la parte de abajo del bikini y la violó.

"Fue muy doloroso y grité: '¡Para!' Y no lo hizo. Le dije: '¿Al menos puedes ponerte un condón?' Y él se rió de mí", contó Zoe, que quedó frente a un espejo mientras la agresión sucedía.

La joven acudió luego al hospital Cedars-Sinai, con su amiga y denunció la agresión sexual a dos policías. No obstante, no reveló el nombre del autor porque pensaba que no le creerían y que perdería su empleo.

Lily, la segunda denunciante, que actualmente es periodista, era camarera en el área VIP de un club nocturno de Nueva York cuando conoció al actor en 2015. Según su relato, Noth la invitó a cenar y ella aceptó porque era muy fan de la serie. Al llegar el restaurante estaba cerrado y él la llevó a su apartamento.

"Estábamos escuchando música y trató de besarme. Lo entretuve pero siguió intentándolo y yo debería haber dicho que no con más firmeza", reveló. "Estábamos frente a un espejo. Estaba llorando mientras sucedía". "Cuando terminó fui al baño y me puse la falda. Me estaba sintiendo fatal. Totalmente violada. Todos mis sueños con esta estrella que amé durante años se habían ido".

Lily contactó a The Hollywood Reporter en agosto y Zoe en octubre. Esta última, dijo que tras ver nuevamente que Noth interpretaría su papel de Mr. Big "hizo que me despertara algo que durante tantos años tuve enterrado" y decidió denunciarlo.

Chris Noth negó las acusaciones en un comunicado y aseguró que en ambas relaciones había habido consentimiento.

"Las acusaciones en mi contra hechas por personas que conocí hace años, incluso décadas, son categóricamente falsas. Estas historias podrían haber sido de hace 30 años o de hace 30 días, no siempre significa no, esa es una línea que no crucé. Los encuentros fueron consensuado. No sé con certeza por qué están apareciendo ahora, pero sí sé esto: no agredí a esas mujeres".

