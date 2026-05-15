Daniel Rodríguez: El arreglista cubano detrás del nuevo disco en español de Bruno Mars

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Daniel Rodríguez, el percusionista y arreglista cubano conocido en redes como «Dani Cuba», figura en los créditos oficiales de «Lo Arriesgo Todo», la versión en español de «Risk It All» de Bruno Mars, lanzada el 8 de mayo.
Rodríguez, originario de Bayamo, provincia de Granma, aparece en Spotify junto a Enrique Sánchez y Juan Carlos Cosme como arreglista de la adaptación lírica al español, mientras que Larry Gold figura como arreglista de instrumentos de cuerda.
No es la primera vez que el músico cubano deja su huella en este proyecto: meses antes, el 27 de febrero de 2026, ya había grabado la percusión del álbum completo «The Romantic», el cuarto disco en solitario de Bruno Mars y su primer trabajo de este tipo en casi diez años, desde «24K Magic».
Al conocerse su participación en la versión en español, Rodríguez compartió su emoción en Instagram con una frase que resume el peso del momento: «Los sueños se cumplen».
«Ya salió la versión en español… y todavía no encuentro palabras para expresar todo lo que siento. Poder ser parte de esta canción junto a personas tan talentosas significa muchísimo para mí. Hay canciones que llegan al corazón… y esta me tocó el alma desde la primera vez», escribió el músico.
En la misma publicación, agradeció a su padre y a Bruno Mars: «Gracias a Dios y a mi viejo por guiarme siempre. Y gracias a Bruno Mars por confiar en mí».
Cuando salió el álbum original en febrero, Rodríguez ya había expresado el significado personal de este logro: «Es loco, pero es verdad, un niño soñador de Bayamo que la música lo trajo hasta aquí».
«Poder dejar un pedacito de Cuba en este álbum me llena de orgullo», añadió entonces, agradeciendo también al guitarrista Chris Payton y al resto de los músicos del proceso.
«Lo Arriesgo Todo» combina pop latino, bolero, R&B y soul con influencias de mariachi, y su portada evoca la estética de la música romántica latinoamericana de los años 70 y 80: Bruno Mars vestido de blanco con sombrero vaquero, bolo tie y guitarra acústica.
La orientación estilística del álbum, que explora géneros como el bolero, el chachachá y la salsa, explica la presencia de músicos con raíces latinas en el proyecto y la decisión de lanzar una versión en español semanas después del disco original.
Preguntas frecuentes sobre la colaboración de Daniel Rodríguez en el disco en español de Bruno Mars
CiberCuba te lo explica:
¿Quién es Daniel Rodríguez y cuál es su papel en el nuevo disco en español de Bruno Mars?
Daniel Rodríguez es un percusionista y arreglista cubano, conocido en redes como «Dani Cuba», que ha participado en la versión en español de «Risk It All» de Bruno Mars, titulada «Lo Arriesgo Todo». Su contribución incluye ser uno de los arreglistas de la adaptación lírica al español.
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¿Qué significado tiene para Daniel Rodríguez colaborar con Bruno Mars?
Para Daniel Rodríguez, colaborar con Bruno Mars es un sueño hecho realidad. Ha expresado su emoción y orgullo al ser parte de una canción que considera que toca el alma, agradeciendo a su padre y a Bruno Mars por la oportunidad.
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¿Qué impacto tiene la participación de músicos cubanos en proyectos internacionales como el de Bruno Mars?
La participación de músicos cubanos en proyectos internacionales, como el de Bruno Mars, pone en relieve el talento y la influencia de la música cubana en la escena global, contribuyendo a la diversidad cultural del álbum y ofreciendo una plataforma para que artistas cubanos se den a conocer mundialmente.
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