Artistas lloran la muerte de Flow La Movie, fallecido en un trágico accidente aéreo

José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie Foto © Instagram / Flow La Movie

Tristes noticias para el mundo de la música. El productor José Ángel Hernández, mejor conocido como Flow La Movie, falleció este miércoles 15 de diciembre en un trágico accidente aéreo en el que viajaban ocho personas más.

El productor puertorriqueño viajaba en un vuelo privado de la compañía Helidosa desde República Dominicana hasta Florida (Estados Unidos) cuando lamentablemente la aeronave se accidentó apenas unos minutos después de haber despegado del aeropuerto Internacional de Las Américas, en Santo Domingo.

Junto al reconocido productor viajaban su pareja Debbie Jiménez García y otros cuatro familiares, entre ellos su hijo Jayden Hernández, de cuatro años.

Tras darse a conocer la triste noticia, artistas de la industria de la música como Don Omar, J Balvin, Raphy Pina o Ricardo Montaner expresaron su tristeza por su fallecimiento con emotivos mensajes en redes sociales.

Don Omar

El reguetonero puertorriqueño fue uno de los primeros en reaccionar a la muerte del productor: "Lamentable tu pérdida y la de tu familia. Gracias por la oportunidad de colaborar. Vuelen alto, nos vemos luego".

Farruko

"Qué tragedia, Dios mío. Descanso eterno para ti y tu hermosa familia @flowlamovie. Hoy estamos aquí mañana no sabemos", expresó Farruko.

Tito El Bambino

Tito El Bambino fue otros de los que reaccionó en redes sociales. "Cásper Mágico, siento mucho la pérdida de tu hermana, sobrinos y tu cuñado. Que Dios te llene de mucha fuerza y fortaleza para seguir hacia adelante. Te envío un fuerte abrazo. @flowlamovie Gracias por tu aportación a la música. Descansa en Paz".

Guaynaa

"Muchas noticias de muertes en este mes, Dios mío protégenos. @flowlamovie descansa en paz, junto a tu mujer, y tus hijos. Cásper Mágico, Nio García los pongo en mis oraciones, somos muchos los que los queremos, y respetamos. Aquí estamos para ustedes muchachos!", dijo el cantante puertorriqueño.

Ricardo Montaner

El famoso cantante escribió un mensaje sobre la muerte del productor en Twitter, donde expresó: "Con inmensa tristeza y dolor, la comunidad artística puertorriqueña y mundial pierde a un gran productor, José Ángel Hernández, conocido como Flow La Movie, y su joven familia. Dios derrame paz sobrenatural. Amén".

Raphy Pina

"Que dolor más grande Dios mío. Un Guerrero, su familia y tripulación perdieron la vida en un vuelo. ¡Condolencias a todos sus seres queridos! ¡Horrible suceso". Fueron las palabras del productor Raphy Pina.

J Balvin

El cantante colombiano colgó algunas imágenes con el productor y escribió: "José Ángel, gracias por tu vibra en alta siempre. Descansa en paz"

Ivy Queen

"Para algunos momentos en la vida no hay palabras. Este es uno de esos en los que quedas perpleja. Me uno al duelo que embarga a Casper Mágico, Nio García y sus respectivas familias, así como la de las demás personas que piloteaban y atendían este vuelo me uno al duelo ante tan desconcertante y triste acontecimiento. Lo siento mucho", reaccionó la reguetonera.

Darell

"Mi corazón está hecho pedazos. Más que un amigo eras mi hermano, siempre estuviste ahí presente para mí. Tantos momentos que vivimos juntos. Se me parte mi alma saber que ya no estarás aquí con nosotros. Ángel, ya nada será igual", comentó desolado el puertorriqueño.

