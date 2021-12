Díaz-Canel dice que el 2021 fue un año de victorias en Cuba: "Nos quisieron desaparecer"

El mandatario cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez aseguró que a pesar de la crisis económica, política y social que atraviesa el país, el 2021 fue un año de victorias.

"Hemos desmontado una intensa y profunda operación de agresión por parte del imperio, que apostó por hacernos desaparecer y estamos vivo", dijo el dirigente durante el III Pleno del Comité Central del partido Comunista de Cuba.

La prensa oficialista divulgó las palabras de Díaz-Canel con la cúpula partidista de la isla y resaltó "la creatividad" de los ciudadanos para enfrentar la crisis generada por las políticas que asumió el gobierno desde inicios de año, entre ellos la implementación de la llamada Tarea Ordenamiento.

El también primer secretario del Comité Central del PCC aseguró que Cuba "regresó a la normalidad" tras la disminución de casos de COVID-19, según las estadísticas oficiales y en ese sentido destacó el trabajo de las instituciones estatales, gubernamentales y del Partido.

"Fortalecimos la unidad del pueblo cubano en torno al Partido y a la Revolución; porque se actuó con firmeza, no nos rendimos, no vacilamos, no nos dejamos avasallar, ni nos dejamos humillar; resistimos todos los embates, pero los resistimos de manera creativa", sentenció el mandatario.

Como parte de la propaganda oficialista, se culpó al embargo de la crisis económica y se resaltó los cinco candidatos vacunales cubanos, de los cuales tres se convirtieron en vacuna, sin embargo, ninguno de los tratamientos de la isla contra el coronavirus cuenta con el apoyo de la comunidad científica internacional.

"Eso lo podemos lograr, entre otras cosas, porque tenemos un digno y heroico pueblo", dijo.

Las palabras de Díaz-Canel ante los miembros del Comité Central del Partido Comunista ocurre a pocos días de la última sesión correspondiente al 2021 del Parlamento cubano.

En medio de una inflación económica que recuerda a la década los años 90 del pasado siglo y la agudización de los problemas sociales, el gobierno sostiene que una de sus prioridades es solucionar la crisis actual, sin embargo, cada decisión que se adopta da al traste con más escasez y carencias materiales.

Aunque el dirigente cubano defiende la fidelidad del pueblo hacia el partido y el gobierno, la realidad es que cada día son más los ciudadanos que muestran públicamente el rechazo hacia su figura, ya sea por falta de liderazgo o carisma, y por ser el principal promotor de la represión.

Durante las protestas pacíficas del 11J, en más de 60 localidades del país, se repitieron consignas en contra del Partido y Díaz-Canel, así como a favor de un cambio en Cuba.

El discurso oficial tildó a esas personas de "confundidos", incitó a un enfrentamiento civil y la detención de todos aquellos que resultaran peligrosos para el orden totalitario, de ahí que actualmente la cifra de prisioneros políticos en Cuba supere la cifra de 600 personas, según datos no oficiales recogidos por distintas organizaciones independientes.