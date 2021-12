Madre cubana exige libertad para su hijo: "Vengan por mí Seguridad del Estado"

Yanaisy Curbelo, la madre del adolescente Brandon David Becerra Curbelo, denunció el encarcelamiento de menores de edad por protestar el pasado 11 de julio en Cuba y dijo a la Seguridad del Estado que ya no tiene miedo, que fueran por ella.

La mujer, de 38 años y madre de otro niño de 13 años, contó a CiberCuba que este sábado pudo visitar a Brandon en la prisión, y lo encontró extremadamente delgado.

“Hoy hace seis meses que no tengo a mi niño conmigo. Está delgado, nervioso, solo habla de la petición fiscal (de 18 años), él no la entiende, no la entiendo yo, no lo entiende nadie”, expresó entre lágrimas.

Yanaisy también afirmó –en un video donde se le ve extremadamente delgada y con los párpados inflamados– que hace seis meses “no puede dormir, ni comer, ni estar en paz”.

“Seguridad del Estado, vengan por mí. Ya no tengo miedo, no tengo nada que perder, lo único que temo es que mi hijo sea condenado siendo un niño inocente”, afirmó en el material posteado en Facebook, y que fue grabado a las 3:00 am, durante el insomnio.

Recordó que al joven se lo llevaron detenido el 16 de julio, por gritar “el pueblo tiene hambre” y la consigna “Patria y Vida”.

“Por favor, Seguridad del Estado, díganme que el pueblo de Cuba no tiene hambre, y muéstrenme una prueba de algún delito cometido por mi hijo”, comentó.

Cuando se cumplen seis meses de la detención del menor, Curbelo cuestionó las declaraciones de los funcionarios cubanos: “¡díganme a mí, a su madre, que no hay niños presos!”, enfatizó.

Al final de su video, pidió a la comunidad internacional poner el ojo sobre Cuba y la realidad de la población del país: “Si ustedes no estuvieran pendientes de Cuba, probablemente esos niños hoy estuvieran desaparecidos”, aseguró.

Curbelo volverá a visitar a Brandon David el próximo 24 de diciembre, en una visita de dos horas y que será la última del año, comentó a nuestra publicación.

Al joven le han negado todas las solicitudes de cambio de medida cautelar realizadas por el abogado y la familia.

En una visita anterior le dijo a su mamá que no sabía por qué estaba preso, "yo solo grité la verdad", afirmó. Hasta el momento no hay pruebas de que el menor haya incurrido en actos de vandalismo, o de violencia en las protestas del pasado 11 de julio en Cuba.

Sobre este caso y el de casi una docena de adolescentes cubanos detenidos por participar en las manifestaciones del 11J, El gobierno de Estados Unidos ha dicho que el régimen de La Habana pretende robarles la vida, e incluyó a Brandon en la campaña #PresosPorQué?”, que intenta visibilizar los rostros de las víctimas de la represión en la isla.

Bárbara Farrat Guillén, que también tiene a su hijo adolescente detenido por las protestas en Cuba, pidió a las madres de los presos políticos del 11J que se unan para exigir la libertad de sus hijos.

"Necesitamos unirnos por nuestros hijos; nuestros hijos no tienen que estar ahí", dijo a través de un video la mujer, cuyo hijo Jonathan Torres Farrat, permanece en la cárcel a pesar de tener problemas cardiacos.