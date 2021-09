Niegan cambio de medida cautelar a adolescente cubano que lleva 41 días detenido tras protestas del 11J

Brandon David Becerra Curbelo Foto © Facebook / Yanaisy Curbelo

El Tribunal Supremo Popular de Cuba negó el cambio de medida cautelar al adolescente de 17 años Brandon David Becerra Curbelo, detenido tras las protestas del 11 de julio.

De acuerdo con un post en Facebook de su mamá, Yanaisy Curbelo, el joven lleva 41 días detenido (desde el pasado 16 de julio) y sin que se le permita la visita de sus familiares.

"Se le acusa de "Desorden público". ¿Por qué fue denegado?. Solo ellos tienen la última palabra", denunció la mujer.

Dijo que el joven aún se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente del Guatao, una prisión de menores en La Habana; y en referencia a la falta de leyes que protejan a los ciudadanos cubanos, afirmó que la libertad de su hijo está "en manos de Dios".

El pasado 13 de agosto Curbelo intentó ver a su hijo y le negaron la visita porque el joven había sido trasladado a un centro médico del MININT con Covid-19.

"Hoy me llaman y me dicen que mi hijo fue trasladado a un centro del MININT porque dio positivo al Covid-19. Y continúo en la misma situación porque no puedo verlo", relató entonces.

Un recuento de la organización legal Cubalex ha recogido la cifra de detenidos tras las manifestaciones del 11J en Cuba. El listado indica que al menos 900 personas fueron encarceladas por su participación en las protestas, de las cuales 31 tienen menos de 18 años de edad.