Jennifer Lopez sale en defensa de Ben Affleck y niega estar enfadada con él: "No es lo que siento"

Jennifer Lopez Foto © Instagram / Jennifer Lopez

Una gran polémica se formó en Hollywood a raíz de unas declaraciones que ofreció Ben Affleck en un programa de radio sobre su matrimonio con Jennifer Garner y sus adicciones. Y en medio de todo el alboroto que se formó alrededor del actor, hay una persona que no se quedó callada y salió en su defensa: su pareja Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez y Ben Affleck son indudablemente la pareja revelación de este 2021. Después de que ella terminase con Alex Rodriguez, le volvió a dar una segunda oportunidad a su relación con Ben casi veinte años después de que estuviesen juntos. Y unos meses después de formalizar su romance forman uno de los tándems más poderosos y sólidos de la 'star system' estadounidense, como ha quedado probado tras las palabras que le dedicó la Diva del Bronx a su chico en medio de la tormenta.

Aunque en un principio algunos medios dijeron que la artista estaría enfadada con Ben Affleck por sus palabras, esa no es la realidad y así lo quiso explicar ella misma. "Esta historia simplemente no es cierta", dijo a People, desmintiendo la información sobre su enfado. "No es lo que siento", agregó. "No podría tener más respeto por Ben como padre, como co-padre y como persona", sentenció, demostrando su total apoyo a Ben Affleck.

Durante la polémica entrevista, Ben Affleck confesó a Howard Stern que se sentía "atrapado" en su matrimonio con Jennifer Garner, madre de sus tres hijos, y que de no haberse divorciado seguramente continuaría bebiendo.

Estas declaraciones causaron alboroto en la esfera virtual y en el círculo de Jennifer Garner, quien fue el gran apoyo de Ben durante su recuperación.

Pocas horas después de dar estas declaraciones, Ben Affleck se defendió en el show de Jimmy Kimmel, donde dijo que sus palabras se habían sacado de contexto. "Nunca querría que mis hijos pensaran que alguna vez diría una mala palabra sobre su madre", aseguró el actor, y dijo que la forma en la que se trataron sus palabras le hicieron parecer el hombre más insensible y estúpido.

