Polémica por exclusión de boxeador Arlén López de los 10 atletas más destacados del año en Cuba

Arlén López Foto © Jit

La exclusión del boxeador Arlén López de la lista de los 10 atletas cubanos más destacados de 2021 ha generado polémica entre seguidores y periodistas especializados.

El púgil guantanamero se alzó este año con la medalla de oro en los juegos olímpicos de Tokio en los 81 kilogramos, lo cual constituye su segundo título tras la corona alcanzada en Río de Janeiro 2016, en la categoría de 75 kilogramos.

"Si bien es injustificable el hecho de que ni siquiera una mención recibiera Arlen, más lo es que hasta el cierre de esta edición el Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, y ninguna persona ligada al boxeo y al deporte en general, haya expuesto la razón por la cual el laureado gladiador no apareció entre los atletas reconocidos, a pesar de sus sobrados méritos para ello", subrayó el periódico Venceremos.

El semanario conversó con directivos del INDER en el territorio, quienes le aseguraron que "estaban en proceso de reclamación".

El periodista Adriel Bosch Cascaret cuestionó que el oro olímpico de Arlen no haya sido suficiente para ser seleccionado entre los mejores atletas cubanos, mientras sí lo fueron otros que no lograron obtener ninguna presea en Japón, aunque ganaron otros eventos de menor rango.

"Ni entre las menciones de consuelo ubicaron a Arlen. Tamañas injusticias siempre lastiman a los atletas. En Guantánamo, donde se encuentra propuesto como mejor deportista masculino de la provincia, y su segundo oro aparece como posible acontecimiento del año, hasta en la dirección provincial de deportes, como ya comprobé, apareció el asombro ante la noticia", precisó.

El reportero pidió transparencia y justicia a la hora de confeccionar este tipo de listados.

"Los integrantes de los círculos de cronistas deportivos provinciales no tienen ni voz ni voto, al parecer se duda de nuestra objetividad e imparcialidad, o se tiene miedo a organizar un proceso de tal tamaño", alegó.

Por su parte, Alberto Puig de la Barca, comisionado nacional de boxeo, explicó que la exclusión de Arlen se debe a su postura asumida de cara al Campeonato Mundial de Belgrado, efectuado entre el 25 de octubre y el 6 de noviembre.

"Su no participación en ese evento fue fruto de una decisión personal, a partir de opiniones sobre su forma deportiva, contrarias a las del colectivo técnico y anunciada por él cuando ya estaba oficializada su inscripción y carecíamos de tiempo para sustituirlo", dijo al portal digital Jit.

"El análisis dejó como saldo el reconocimiento del error por parte del atleta, a quien se le había ofrecido la posibilidad de no aspirar a integrarlo, como hicimos con todos los asistentes a los Juegos Olímpicos de Tokio", afirmó.

"Hubo consenso al considerar que su error atentó contra el compromiso del equipo, y como medida educativa no fue avalada su presencia en esa relación, aun cuando tiene el altísimo mérito de haber conquistado su segundo oro olímpico", concluyó.

Esta semana las autoridades deportivas de Pinar del Río tuvieron que rectificar su decisión de no seleccionar al luchador Mijaín López como atleta del año, pese a que en Tokio 2020 se convirtió en el máximo ganador de títulos de la historia de la lucha grecorromana, al obtener su cuarta presea dorada.

El INDER en la provincia occidental optó por compartir el galardón entre Mijaín y el boxeador Roniel Iglesias, tras reconocer que existió una interpretación errónea de la metodología aprobada para el proceso de selección.

Inicialmente el único distinguido había sido Iglesias, quien se coronó campeón en la división welter en las olimpiadas, pero tras las protestas de aficionados y la prensa especializada, se echó atrás la decisión.

"Me seleccionaron el mejor atleta de Cuba, de América, de los Juegos Olímpicos..., ¿cómo mi provincia no me va a reconocer? No tengo ninguna inconformidad porque el que merece no pide, pero creo que las autoridades y ustedes (refiriéndose a la prensa) tienen que poner a cada gente en su lugar", dijo Mijaín al periodista Ernesto Amaya Esquivel al enterarse de la injusticia cometida con él.