¡Una familia unida! Natti Natasha y los hijos de Raphy Pina arropan al productor en su quinto día de juicio

Natti Natasha está siendo el gran apoyo de Raphy Pina durante el juicio que está enfrentando por posesión de armas. La semana pasada, la cantante dominicana se presentó con el padre de su hija en los juzgados y este lunes lo volvió a hacer acompañada también de los tres hijos mayores del productor, Mía, Monty y Chingui, hermanitos de Vida Isabelle.

A través de su perfil de Instagram, el puertorriqueño colgó una foto en la que se puede ver a la pareja con los tres adolescentes. "Mi familia", fue la etiqueta que puso para acompañar la imagen. Una instantánea que también compartió la reguetonera en sus historias para mostrar su apoyo incondicional a su prometido en estos complicados momentos.

"Mi familia, siempre contigo", escribió sobre la imagen la intérprete de "Ram Pam Pam", que en su llegada al tribunal habló con la prensa para decir: "Lo vinimos a apoyar".

La imagen de los cinco llegando a los juzgados emocionó a muchos seguidores que le mandaron sus mejores deseos a Raphy Pina en su proceso y le felicitaron por la familia que ha formado con la cantante dominicana.

El juicio contra el productor comenzó el pasado 13 de diciembre. En sus redes sociales, el productor se ha mostrado optimista con su situación y en varias ocasiones aseguró que iba a luchar por su familia.

Antes de arrancar esta nueva semana de juicios compartió las siguientes palabras con todos sus seguidores: "Siempre he buscado de Dios en las buenas y no tan buenas, por eso sigo con mi mirada firme y mi frente en alto. Mañana comienza la semana final, y con la misma fortaleza que comencé así terminaré. ¡Gracias a todos por no soltarme! Vamos pa encima. AMEN".

