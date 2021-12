EE.UU. sobre juicios a manifestanes del 11-J: "El mundo observa la magnitud de estas injusticias"

Yoan de la Cruz, manifestante del 11 de julio. Al lado, el momento de su detención. Foto © Facebook Héctor Luis Valdés Cocho / Cubalex

El gobierno de Estados Unidos denunció este jueves los procesos judiciales que el régimen cubano ha empezado a realizar desde el pasado 13 de diciembre contra participantes en las protestas antigubernamentales del pasado 11 de julio.

"El mundo observa la magnitud de estas injusticias: sentencias de hasta 25 años, cargos fraudulentos y atroces condiciones carcelarias para manifestantes pacíficos", advirtió en su cuenta de Twitter Brian Nichols, subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.

Nichols, un reconocido diplomático estadounidense, está desarrollando en redes sociales una campaña para visualizar los casos de presos del 11-J y diariamente da seguimiento a figuras, procesos judiciales y violaciones de derechos humanos en la isla.

Los manifestantes pacíficos de San Antonio de los Baños, pueblo al occidente de la isla donde inició el histórico estallido social que se esparció por decenas de lugares, han sido los primeros en ser juzgados. "Todo el mundo vio en los vídeos y sabe que estas personas formaron parte de una manifestación pacífica, que pidieron libertad, que no cometieron delito alguno”, comentó en Facebook la plataforma Archipiélago ante la noticia.

Yoan de la Cruz, el joven de 26 años que transmitió por sus redes el levantamiento en San Antonio de los Baños y se volvió viral en cuestión de minutos, fue uno de los acusados de ese grupo. A él la fiscalía le pidió ocho años de privación de libertad. “Filmar no es un delito, eso solo sucede en la peor de las dictaduras. Hoy le harán el juicio a Yoan de la Cruz y a otros manifestantes. Estos juicios deben ser públicos y transparentes. Cuba entera debe estar pendiente para que una injusticia así no se cometa. Si existen jueces con decoro en este país, saben que eso solo lleva Absolución. No se equivoquen, que la Historia no perdona. No los vamos a dejar solos", sostuvo Archipiélago.

También la organización Justicia 11J informó la semana pasada que se juzgarían en esos días al menos 96 manifestantes. "Del 13 al 17 de diciembre se deben realizar seis juicios a 83 manifestantes del 11J en varias provincias del país. Hoy recibimos información sobre otros dos juicios, para un total de 96 acusados, que se suman a las otras 37 personas sancionadas en juicios ordinarios en semanas previas”, explicó en redes sociales.

De acuerdo con sus registros, realizados en coordinacion con Cubalex y sin acceso a fuentes oficiales, pues estos datos no se han publicado, de las 1334 personas que han sido detenidas por motivos asociados al 11 de julio, en prisión continúan hasta hoy 709 y, de ellas, 14 son menores de edad.

En total, 48 personas han sido procesadas en juicios sumarios y 204, en juicios ordinarios. La semana pasada se juzgaron 108 y, entre el 20 y 24 de este mes, se habrán juzgado al menos otras 55.

No obstante, de las más de 570 personas que han sido excarceladas, muchas permanecen en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria.