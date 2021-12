La hija de Natti Natasha y Raphy Pina cumple 7 meses: ¡Así de bella está Vida Isabelle!

Raphy Pina y Natti Natasha con su hija Vida Isabelle Foto © Instagram / Vida Isabelle

¡El tiempo pasa volando! A comienzos de año Natti Natasha y Raphy Pina anunciaron que estaban esperando su primera hija juntos y ahora despiden el 2021 con la preciosa bebé que acaba de cumplir siete meses de vida.

Vida Isabelle cumplió el 22 de diciembre su séptimo mes de vida y sus papás y hermanitos están completamente derretidos con ella.

Para recordarle a los seguidores de la pequeña estrella de Instagram que ya tiene un mes más de vida, los papás compartieron en su cuenta una adorable imagen en la que la vemos sonriendo. ¡Para comérsela!

"Ya yo tengo 7 meses y mi papá me dice que yo no me río. Es por que no me ve. El mejor regalo de Navidad lo tengo aquí", escribieron junto a la bonita imagen en la que aparece con el productor puertorriqueño.

Estas serán las primeras Navidades de Vida Isabelle y seguro que toda su familia está muy emocionada de disfrutarlas con la preciosa bebé, que se ha convertido en el centro de sus vidas.

En los últimos días la familia Pina-Gutiérrez ha tenido que lidiar con malas noticias. El productor puertorriqueño fue declarado culpable por un jurado federal por dos cargos de posesión ilegal de armas por los que podría enfrentar hasta 10 años de cárcel por cada uno.

La sentencia del prometido de Natti Natasha será dictada el 1 de abril del próximo año y mientras tanto tendrá que cumplir prisión domiciliaria con grillete electrónico.

Tras conocerse el veredicto, Raphy Pina se dirigió a sus seguidores en sus redes sociales en un vídeo en el que aseguró que continuaría luchando esta batalla legal.

"Si ustedes atan, pues me acusaron por dos pistolas. Está bien, me defendí y perdí la primera batalla, pero voy a seguir, voy a apelar, voy a buscar la forma de seguir defendiéndome, pero también es una batalla larga de no rendirse. Para mí es una victoria, porque el gobierno sabe que yo no soy un narcotraficante, que mi dinero es legal, que tengo todas esas cosas legalmente y por el sudor de la frente", comentó en el vídeo.

