Anuel AA le regaló a su hijo un lujoso reloj con diamantes por Navidad

Anuel AA con su hijo Pablo Anuel Foto © Instagram / Anuel AA

Anuel AA lleva una vida llena de lujos y excentricidades que también le está transmitiendo a su hijo Pablo Anuel, de 8 años, al que le hizo un brillante y caro regalo por Navidad.

El artista puertorriqueño no escatimó en gastos para sorprender a su hijo por estas fechas y le compró un reloj de la marca Rolex con diamantes. Un obsequio que muchos no han visto con buenos ojos ya que consideran que no es un regalo apropiado para un niño de su edad.

Fue a través de las historias de su perfil de Instagram que el cantante publicó algunas imágenes de su hijo Pablo Anuel -fruto de la relación que mantuvo con Astrid Cuevas- con su nuevo regalo. Un vídeo que más tarde publicaron otras páginas como la del show televisivo El Gordo y La Flaca, donde causó gran revuelo. "Anuel le regala este #rolex con diamantes a su pequeño hijo", comentaron en la cuenta del programa de Univision.

En el tablón de comentarios del post se leen comentarios como: "El Niño no quiere eso, quiere tiempo de calidad con papi", "El pobre papá lo único que tiene es dinero", "La cara del niño es un poema... Creo que hubiese sido mejor un juguete" o "Ridículo".

Aunque se leen cientos de críticas, también hay quienes le defienden y opinaron que es su hijo y su dinero, por lo que puede regalarle lo que quiera.

Mientras que los usuarios continúan reaccionando a este caro regalo, este domingo el cantante compartió en Instagram una foto en la que aparece apoyado sobre su Bugatti. "Ya Santa no me trae regalos. Ahora yo soy Santa Claus", escribió en la leyenda de la imagen.

Y a ti, ¿qué te parece el regalo que le hizo Anuel AA a su hijo por Navidad?

