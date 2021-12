Britney Spears dice que no regresará por ahora a la música en venganza contra su familia

Britney Spears Foto © Flickr/ Creative Commons

La cantante estadounidense Britney Spears, conocida como la Princesa del Pop, dice que no regresará por ahora a la música en venganza contra su familia por las "cosas horribles" que le hicieron.

“Durante 13 años pedí interpretar sobre el escenario nuevas canciones y hacer versiones actuales de las que ya tenía, pero cada vez que lo proponía recibía un ‘no’. Supongo que ahora habrá quien se pregunte por qué no lanzo música nueva… aunque esto es solo un problema insustancial. La gente no tiene ni idea de lo que me han hecho personalmente, y después de todo lo que he pasado, le tengo miedo tanto a la gente como al negocio en sí”, refirió la artista, según una nota de Billboard.

“Dejar de cantar es, en parte, una forma de decirles ‘que los jodan’”, afirmó en un mensaje que dirigía a su familia, con la cual rompió todo vínculo, tras la solución de su compleja situación legal.

La popular intérprete de “Toxic” dijo que sus “metas ahora son empujarme a hacer cosas que me asustan… pero no mucho. No dejo de ser una persona que no es Superwoman”. Por lo pronto, anda llena de amor por su prometido, el modelo y entrenador personal Sam Asghari, con quien se comprometió a inicios de septiembre.

Britney también dijo a Billboard que no hará giras mundiales en los próximos años, pues es una experiencia muy dolorosa, para la que necesita prepararse física y mentalmente. Además, otra de sus prioridades es pasar tiempo con sus dos hijos, Sean Preston y Jayden Federline.

Durante 13 años la estrella del pop vivió bajo la tutela legal de su padre Jamie Spears, quien dispuso de todas sus ganancias económicas, decidía qué canciones cantaba y dónde se presentaba Britney, y la mantenía recluida, y con los teléfonos intervenidos para controlar cada uno de sus pasos.

Sin embargo, la cantante decidió en abril de este año interponer un recurso legal contra su progenitor para poner fin a su lamentable situación. El movimiento #FreeBritney fue muy seguido a nivel global y los fans de la artista apoyaron cada paso que la acercaba a su libertad.

En septiembre de 2021, la intérprete de 40 años logró zafarse de la tutela legal de su padre. Así lo dictaminó la jueza Brenda Penny, de Los Ángeles, tras varias audiencias y sesiones en la corte. El 12 de noviembre llegó la libertad oficial de Britney Spears.

Ahora solo falta esperar a que la Princesa del Pop vuelva por sus fueros y reconquiste los escenarios mundiales que tuvo a sus pies a inicios de la década del 2000.