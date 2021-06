Britney Spears se sincera tras pedir el fin de su tutela: "Me disculpo por fingir que he estado bien"

Britney Spears Foto © Instagram / Britney Spears

Britney Spears se abrió en canal esta semana ante un juez para pedir el fin de su tutela paterna después de trece años bajo su custodia. Un testimonio crudo y desgarrador en el que confesó que la imagen de vida perfecta que proyectaba era totalmente mentira. Y precisamente esto es lo que les ha querido transmitir a sus seguidores de Instagram con su último mensaje.

"Solo quiero contaros un pequeño secreto: Todos queremos la vida de un cuento de hadas y, por la forma en la que he publicado mi vida puede parecer bastante increíble. Creo que eso es en lo que todos nos esforzamos. Ese es precisamente uno de los mejores rasgos de mi madre, no importa lo horrible que fuera un día, por mi bien y el de mis hermanos, siempre fingió que todo estaba bien", comenzó la artista, que este miércoles narró el calvario que ha supuesto que su tutela legal recaiga en su padre, James Spears.

"Estoy diciendo esto porque no quiero que la gente piense que mi vida es perfecta, porque definitivamente no lo es. Si has leído algo sobre mi en las noticias esta semana, obviamente ahora lo sabes", añadió, haciendo referencia a las impactantes declaraciones que dio ante el juzgado y que se hicieron eco en la prensa internacional.

"Me disculpo por fingir que he estado bien los últimos dos años. Lo hice por mi orgullo y me avergonzaba compartir lo que me pasó. Pero honestamente, ¿quién no quiere parecer divertido en Instagram? Lo creas o no, fingir que estoy bien me ha ayudado, así que decidí publicar esta cita porque si estás pasando por un infierno, siento que Instagram me ha ayudado a tener una vía de escape. Sentir que importo a pesar de lo que estaba pasando funcionó, así que decidí comenzar a leer más cuentos de hadas", concluyó Britney.

La cantante de 39 años se pronunció esta semana en contra de su tutela después de 13 años. Lo hizo delante de un tribunal de Los Ángeles donde pidió que la liberasen de la custodia "abusiva" de su padre. Un testimonio que no dejó indiferente a nadie y que recoge declaraciones como: "No estoy aquí para ser la esclava de nadie"; "Esta tutela me ha traído más dolor que beneficios. Merezco tener una vida"; "Tengo un DIU [dispositivo intrauterino] en mi cuerpo que no me permite tener un hijo y mis tutores no me dejan ir al doctor para quitarlo" o "Estoy traumatizada. No soy feliz, no puedo dormir".

Esta es la primera vez que la artista se opone públicamente a la tutela legal que dictaminó el estado de California en 2008 después de su comportamiento errático. Durante la vista, narró algunos duros episodios que tuvo que vivir por culpa de su padre, James Spears, quien según ella la ha explotado y controlado durante la última década.

"Señoría, mi papá y todos los involucrados en esta custodia, incluida mi mánager, que tuvo un papel clave en mi castigo, deberían estar en prisión", aseguró la intérprete, que también amenazó con demandar a su familia por lo que le han hecho.

