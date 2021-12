Yotuel comparte denuncia de música cubana: "A quién le importa cómo van a pasar el fin de año los artistas"

Buena Fe en concierto en la escalinata de la Universidad de La Habana Foto © Rogelio Polanco Fuentes / Twitter

El rapero cubano Yotuel compartió en sus redes sociales la denuncia de una pianista cubana sobre la indefensión que sufren los artistas en la Isla, que tras estar dos años sin actividad laboral debido a la pandemia de coronavirus, ahora tampoco pueden trabajar porque el presupuesto se gastó en conciertos de Buena Fe y Raúl Torres.

La autora de la denuncia es integrante de la orquesta femenina Son Diamantes, de Bayamo, en Granma, quien cuestionó la actitud del gobierno al no garantizar trabajo para sus músicos, a quien les deben el salario de meses anteriores.

"Hace dos años no trabajamos por la pandemia, pero ahora volvió todo a su normalidad. El Centro de la Música no tiene trabajo para nosotros, pero ya pasaron Raúl Torres y Buena Fe haciendo una gira por los municipios de Granma, se llevaron el presupuesto de este año y posiblemente el del próximo. No nos pagarán los meses de noviembre, que ya es atraso, y diciembre", relató.

Según la afectada, cuando ella le ha preguntado a los responsables de su situación, solo le responden que están cumpliendo con orientaciones "de arriba".

"Tengo un hijo, todos tenemos familia, ¿A quién le importa cómo van a pasar el fin de año los artistas en Cuba, en fin, todos los cubanos que no contamos con una tarjeta con MLC? Eso no les importa", recalcó.

Durante las últimas semanas el grupo Buena Fe se ha presentado en varias provincias del país, en conciertos que han estado envueltos en polémicas y generado críticas por el alto precio de las entradas, así como por la pertinencia de realizar este tipo de actividades en medio del aumento de casos de COVID-19 en el país.

El dúo anunció para el pasado 24 de diciembre una cena concierto en el complejo turístico La Cecilia, en La Habana, a 2,000 pesos la entrada.

"Pero, ¿para quién es ese concierto? ¿Para el turista? ¿Para el negociante? ¿Para el 'mantenido' por el capitalismo? Un médico que cobra 5,000 pesos, ¿crees que pueda ir ahí con su esposa?, si sólo dos entradas son 4,000 pesos?", cuestionó un internauta en las redes sociales.

Ese mismo día el científico cubano Daniel García Rivera, que formó parte del equipo que desarrolló la vacuna Soberana 02 contra el coronavirus, alertó el jueves sobre los peligros de ir a conciertos masivos auspiciados por el gobierno, en los que se concentran gran cantidad de personas.

"Por favor, esto hay que pararlo. Yo amo a Buena Fe, también los extraño, pero hay que parar esa ola de conciertos ya. Todos los conciertos. Miren como está el mundo, cientos pudieran infectarse aquí, llevarlo a casa, comenzar nuevos focos, etc. ¿Por qué no lo entendemos?", cuestionó el experto en su cuenta de Twitter.