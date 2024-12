Buena Fe asegura que se queda en Cuba soportando el “criminal bloqueo económico”

Vídeos relacionados:

Luego de que se hiciera viral una publicación del medio independiente Cubanet en el marco del Día de los Inocentes, en la que se afirmaba que el dúo musical cubano Buena Fe había llegado a Miami bajo el programa de parole humanitario, los músicos dieron una respuesta.

En su perfil oficial de Facebook, los músicos desmintieron la información y criticaron al medio por lo que consideraron una "bromita" en la que además se decía que estos habían declarado querer comenzar de cero.

"Obviamente este medio está tan en baja que necesitó hacer esta ‘bromita’ por el ‘día de los inocentes’, no sin antes decir que apoyamos lo que ellos SÍ necesitan para poder seguir existiendo. El pájaro se conoce por lo que defeca", publicaron, en una declaración cargada de ironía.

Buena Fe, integrado por Israel Rojas y Yoel Martínez, aprovechó la ocasión para reafirmar su compromiso de quedarse en Cuba, destacando que, a pesar de las dificultades que enfrenta la isla, no planean emigrar.

"Todo nuestro respeto para nuestros emigrados. Pero nosotros seguimos en Cuba sufriendo las desgracias de las incompetencias, la burocracia, las negligencias, las carencias de Cuba, más el criminal bloqueo económico, comercial y financiero del Gobierno de los Estados Unidos", escribieron.

La publicación de Cubanet generó una ola de reacciones en redes sociales, desde quienes lo tomaron como una broma inofensiva hasta otros que creyeron cierta la información.

“El tema no es que emigren, ellos perdieron conciertos en Miami por defender el comunismo de la isla, no fueron aceptados y sí muy criticados. Entonces, ¿no entiendo cómo van a trabajar en Miami? ¿Quién irá a escucharlos? ¿Dónde podrán presentarse? Según ellos quieren abrir sus horizontes hablando artísticamente, lo que no entiendo cómo piensan lograrlo porque perdieron a su público exiliado hace mucho tiempo. En Canadá por ejemplo perdieron conciertos porque nadie los quería ni en Toronto ni en Montreal. A menos que vivan de otra cosa que no sea la música”, escribió una internauta en el apartado de comentarios.

El periodista de Martí Noticias Mario J. Pentón también salió a desmentir la información, utilizando información basada en los procesos legales en Estados Unidos: “lo de Buena Fe es una inocentada de CubaNet Noticias. No creo que pudieran pasar ni con parole… Estarían como la jueza defendiendo asilo en prisión”, en alusión al caso de la jueza villaclareña Melody González Pedraza, involucrada en la condena por "atentado" de cuatro jóvenes cubanos y solicitante de asilo en Tampa.

Buena Fe ha expresado públicamente su respaldo al régimen cubano en diversas ocasiones. Durante las protestas del 11 de julio de 2021, Israel Rojas manifestó su apoyo a la "orden de combate" del presidente Miguel Díaz-Canel, instando a los ciudadanos a salir a las calles en defensa de la Revolución.

Además, han participado en eventos organizados por instituciones oficiales y han recibido elogios de altos funcionarios. Por ejemplo, tras una gira por España en 2023, la subdirectora general de la Dirección de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Johana Tablada, comparó a Buena Fe con el trovador Silvio Rodríguez, afirmando que "iluminan" con su música.

Controversias y Críticas

La cercanía de Buena Fe con el gobierno ha suscitado críticas, especialmente entre la diáspora cubana y sectores opositores. Durante su gira por España en 2023, enfrentaron protestas y cancelaciones de conciertos debido a su postura política. En Madrid, activistas cubanos fueron agredidos durante una de sus presentaciones, lo que llevó a la suspensión de varios eventos.

Asimismo, en Barcelona, fueron confrontados por cubanos que cuestionaron su apoyo al régimen en medio de la crisis que vive el país. Estos incidentes reflejan la polarización que genera el dúo entre quienes los consideran defensores de la cultura cubana y quienes los ven como aliados de un gobierno represivo.

Respaldo Institucional

A pesar de las controversias, Buena Fe cuenta con el respaldo de instituciones oficiales cubanas. Tras las cancelaciones en España, entidades como las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ministerio del Interior y los Comités de Defensa de la Revolución expresaron su apoyo al dúo, destacando su compromiso con la Revolución.

Además, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) realizó un acto en su honor, denunciando las agresiones que sufrieron en el extranjero y reafirmando su solidaridad con los músicos.

