Greeicy presume de tripita de embarazada bailando: "Se siente sabroso"

Greeicy Rendón bailando Foto © Instagram / Greeicy Rendón

La cuenta de Instagram de Greeicy es un fiel reflejo de la felicidad que siente por la llegada de su primer hijo con Mike Bahía. La gran noticia la revelaron los futuros papis con una emotiva canción y desde entonces la cantante colombiana no ha dejado de presumir de tripita de embaraza en fotos y también vídeos bailando.

Sus seguidores están muy acostumbrados a los sensuales movimientos de cintura de la intérprete de "Lejos Conmigo". Pero lo que no es tan habitual es verla hacerlo con la pancita, algo a lo que se están habituando sus fans, sobre todo después de los últimos vídeos que compartió en Instagram dando rienda a sus mejores pasos de baile.

Pero no solo para los seguidores de la artista es extraño verla con su incipiente barriga, sino también para ella. "Todas las mañanas me muevo un poquito así para no perder la costumbre. Es muy raro y un poquito mas difícil hacerlo con barriguiña pero se siente sabroso", confesó junto al último vídeo que colgó y que está arrasando en su perfil de la red social.

Los dos vídeos superan los 20 millones de reproducciones y a ellas hay que sumarle los miles de comentarios que le dejaron a Greeicy. "Más le vale a ese bebé salir con tremendas ganas de bailar bien sabroso", "Ese bebé va a salir rumbero", "Ese niño va a nacer con tan solo un bostezo de Greeicy" o "El bebé adentro: Esto es un terremoto", son algunos de los que se leen.

El bebé que están esperando Greeicy y Mike Bahía es uno de los más esperados del próximo 2022 desde que anunciaron que van a ser papás con la canción "Att:Amor". Un niño o niña que seguro se unirá a los populares madres de su mami en cuando pueda.

Aquí te dejamos la canción y el videoclip con el que dieron la feliz noticia de su embarazo:

